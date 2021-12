Hilferuf erhört: LVZ-Leser ermöglichen Ausbildung für jungen Mann mit Autismus

Colditz/Zschadraß

Es gibt doch noch gute Nachrichten: Autist Tom Reisewitz darf ab 1. Januar 2022 wieder arbeiten. Ein Glücksfall für alle beteiligten Seiten. Sie danken auch der LVZ: In den vergangenen drei Wochen hatten die Leser fast 3000 Euro gespendet. Somit sei die Finanzierung für den 22-Jährigen bis Sommer fast gesichert, vermeldet Andreas Haesler freudestrahlend.

Haesler ist der Gründer des Dentalhistorischen Museums in Zschadraß. Wegen Corona-bedingten Besuchsstopps gehe sein Haus derzeit selber „auf dem Zahnfleisch“. Da kaum noch etwas in die Kasse gekommen sei, habe er als Wissenschaftszentrum der Zahnheilkunde den jungen Tom zuletzt nicht mehr entlohnen können. Der Junge musste entlassen werden.

Zum Nichtstun verurteilt

Drei Monate, von Sommer bis Ende September, hatte das Arbeitsamt die Kosten zu 100 Prozent getragen. Danach aber durfte die Agentur laut Gesetz nur noch höchstens 70 Prozent des Gehalts übernehmen. Pech für Tom. Das Museum konnte nicht mal den Eigenanteil von 30 Prozent stemmen. Die Folge: Der junge Mann mit Autismus ist seitdem zum Nichtstun verurteilt.

Der 22-jährige Tom Reisewitz wird wieder an seinen Arbeitsplatz in Zschadraß zurückkehren. Quelle: privat

Zwischenzeitlich fühlte sich Mutter Marion Reisewitz vom Land Sachsen im Stich gelassen: „Mit einer Behinderung von 50 Prozent bekommt Tom nichts – weder Grundsicherung noch Hartz-IV oder Kindergeld. Er hockt nun wieder die ganze Zeit zu Hause.“ Dabei war er zuvor eine echte Bereicherung für das Museum.

Besondere Begabungen

Das kann Mitarbeiter Detlef Rohde nur bestätigen: „Der Junge besitzt eine besondere Gabe. Es ist das Archivieren. Er ging in seiner Arbeit regelrecht auf, fing an, mit uns zu sprechen.“ Er brachte sich mit Ideen ein, weil er gemerkt hatte, dass er willkommen ist, sagt Museologin Andrea Aurig. Kurz: Die Zschadraßer wollen um Tom kämpfen.

Über die LVZ wandten sie sich an die Leser: „Wir suchen händeringend Menschen, die bereit sind, für Tom zu spenden, damit wir ihn zum Archivhelfer ausbilden können“, brachte es Museumsleiter Haesler auf den Punkt. Der Hilferuf wurde prompt erhört. Die allerersten Gelder gingen vom Grimmaer Lions Club ein. Weitere folgten.

Arbeitsagentur will maximal fördern

Volkmar Beier, Sprecher der Arbeitsagentur in Oschatz, zeigte sich auch persönlich befriedigt über diese Zwischenlösung: „Da das Museum die nötigen Eigenmittel fast zusammen hat, werden wir nun mit einem maximal möglichen Fördersatz von 70 Prozent operieren.“ Weil ihn die Aktion für Tom begeistere, wolle er auch privat spenden.

BSW-Geschäftsführer Christian Kamprad setzt sich für Tom ein. Quelle: Frank Prenzel

Unterdessen laufen die Vorbereitungen auf die Zeit nach dem Sommer. Christian Kamprad, Geschäftsführer des Bildungs- und Sozialwerks (BSW) mit Sitz in Tanndorf: „Wenn alles gut geht, könnte Tom dann bei uns seinen Lehrvertrag unterschreiben. Von uns würde er auch das Ausbildungsgeld bekommen.“

Museum als Ausbildungsbetrieb anerkannt

Eine der Voraussetzungen sei, dass der Junge offiziell für ausbildungsfähig erklärt wird. Steffi Vollroth, Sozialpädagogin vom BSW, hat da keinen Zweifel. Sie gab nichts auf Vorberichte, verfasst von Leuten, die Tom nicht kannten. Sie war es, die dem Jungen neuen Lebensmut gab und seine besonderen Fähigkeiten herauskitzelte.

„Die Industrie- und Handelskammer hat uns unbürokratisch als Ausbildungsbetrieb anerkannt“, sagt Detlef Rohde vom Dentalmuseum. Frau Vollroth, so der Plan, werde Tom in der Anfangszeit persönlich in der Berufsschule in Leipzig begleiten: „Damit der Junge nicht schon wieder gemobbt wird. Wir kämpfen für Tom. Er hat es verdient!“

Kontonummer für weitere Spenden: IBAN: DE85 8606 5483 0080 0086 94, Verwendungszweck: Ausbildung für Tom

Von Haig Latchinian