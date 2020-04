Hilfsaktion in Mutzschen: Rentner spielt zum Dank Mundharmonika

Grimma/Mutzschen

Als der Einkauf anrollte, erklang das Steigerlied – auf der Mundharmonika gespielt. In Mutzschen gab es jüngst ein besonderes Dankeschön für die Hilfe in der Corona-Krise. Das Ehepaar Renate und Dieter Brabetz hatte sich an den Verein Stadt- und Schloß Mutzschen gewandt. Deren Vorsitzender Falk Zeuner erledigt derzeit für bedürftige Senioren in Mutzschen und seinen Ortsteilen erforderliche Einkäufe vorm Osterfest.

Rentner wartet auf Rückkehr des Storchens

Am zeitigen Vormittag riefen die Rentner bei Zeuner an und am Nachmittag kam er mit seinem Motorrad nach Göttwitz gebraust. Die Eheleute hatte nur das Nötigste bestellt: Brot und Butter, Schnittkäse, Eier natürlich und etwas Ostersüßigkeiten. „Wir sind für diese Hilfe sehr dankbar, kommen ja jetzt nur noch in den Garten hinters Haus“, sagte seine Frau Renate, die jahrzehntelang als Lehrerin tätig war. Dieter Brabetz ist schon länger Rentner, aber immer noch als Storchenexperte des Dorfes im Einsatz. Derzeit wartet er allerdings noch sehnsüchtig auf die Rückkehr von Meister Adebar.

Aktion hat viele Helfer in Grimma und Mutzschen

Die Hilfe wird gemeinsam mit der Kirchgemeinde Mutzschen und dem Team vom Bikerhotel Moto Soul realisiert. Die Helfer gehen auch in die Drogerie oder Apotheke und notfalls auch mal mit dem Hund Gassi. Wer zur Corona-Risikogruppe gehört oder auch sonst Hilfe benötigt, kann unter Telefon 0151-65043382 sein Anliegen vorbringen. Hilfe gibt es auch bei der Bürgerhotline der Stadt Grimma unter 03437/98580 oder im Gesundheitsamt unter 03437/9845566.

Von Thomas Kube