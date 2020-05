Himmelfahrt im Landkreis Leipzig: Hier kann der Männertag gefeiert werden

Landkreis Leipzig

Donnerstag ist Himmelfahrt. Und das heißt in der Regel: Männertag und viele Veranstaltungen, die besucht werden können. Zwar machen auch hier die Auswirkungen der Corona-Krise nicht halt und einige Events müssen ausfallen. Doch die gute Nachricht: Die Auswahlmöglichkeiten zwischen Muldental und Kohrener Land bleiben zahlreich, trotz Einschränkungen.

Ran an den Grill

Mit „reichlich Bier und leckerem vom Grill“ wird zum Beispiel auf der Bad Lausicker Hudelburg der Männertag begangenen. Im Angebot: Steak, Bratwurst. Kuchen und kühles Bier. Anders dagegen im Kur- und Freizeitbad „Riff“. Auf die Lauterbacher Dorfmusikanten muss dieses Jahr verzichtet werden. Stattdessen gibt es ab neun Uhr Verpflegung vom Grill to go.

Im Kohrener Land bietet sich am Männertag ein Besuch Lindenvorwerk an. Dort fällt zwar die große Himmelfahrtsparty dieses Jahr aus. Fürs leibliche Wohl ist dennoch gesorgt: „Der Außenbereich wird geöffnet sein - wir lassen niemand verhungern oder verdursten", so die Betreiber der Ausflugsgaststätte.

Hygienekonzept wird noch überarbeitet

Das Vereinsfest des Neukieritzscher Karnevals Clubs wird in diesem Jahr wegen der Corona-Regeln etwas bescheidener als gewohnt. Eine Veranstaltung mit Gästen im Vereinsgebäude in der Bornaer Straße ist nicht möglich. Trotzdem sind Himmelfahrtsausflügler willkommen. Zwischen zehn und 17 Uhr schenken die NKC-Mitglieder Getränke aus und bieten Roster vom Grill an.

Im Leipziger Neuseenland können es sich die Groitzscher im Markt 15 von der Band Next Week den Tag verschönern. Vorausgesetzt, das Hygienekonzept wird bestätigt. Bandmitglied und Inhaber des Eventhofes, Heiko Peter, wartet noch auf die Nachricht vom Gesundheitsamt. Eigentlich war das Konzert bereits genehmigt. Jetzt gab es doch noch Nachfragen vom Amt. „Wenn ich da mehr weiß, werde ich das auf unserer Bandseite bei Facebook veröffentlichen.“

Auf Abstand unter freiem Himmel

Himmelfahrt mit Einschränkungen gilt auch im Muldental: Das traditionelle Wandelkonzert der Denkmalschmiede in Höfgen benötigt gutes Wetter, hier ist alles für draußen geplant: Das Leipziger Querflötenensemble Quintessenz wird sich ab elf Uhr Wolfgang Amadeus Mozart widmen. Mit dabei ist der Schauspieler Günter Schoßböck. Er wird Anekdoten, Briefe und Texte aus Mozarts Leben vortragen.

Bier zapft der Wirt im Wagen am Kloster Nimbschen. Das ist allerdings, ebenso wie alles vom Grill, nur zum Mitnehmen. Ebenfalls angekündigt ist ab elf Uhr Männertag auf Schloss Mutzschen.

Der neue Besitzer des Gasthofes „Zur Linde " im Grimmaer Ortsteil Leipnitz, Michael Heidelbeer, schmeißt Donnerstag auch den Grill an. Aufgetischt werden Roster und Steaks. Dazu gibt es natürlich ein kühles Blondes und andere Getränke. Beginnen will der 43-Jährige gegen neun Uhr, bewirtet bis in den Nachmittag hinein. Die Tische unter freiem Himmel stellt er im Corona-Abstand auf. Wer sich danach die Beine vertreten möchte: Leipnitz liegt am Rand des Thümmlitzer Waldes.

Das ist auch noch los Außerdem können im Landkreis Leipzig folgende Veranstaltungen besucht werden: In der Jagdhütte Grubnitz heißt es ab zehn Uhr: Männertag mit Fassbier und Gulaschkanone. Im Volkshaus in Pegau öffnet um zehn Uhr der Biergarten zum Männertag, mit Musik, frisch Gezapftem und Leckerem vom Grill. Im Gasthaus „Zum Heiteren Blick“ in Zschorna ist auch Männertag. Angekündigt ist eine Party. Beim Colditzer Kanu- und Sportverein ist die Ausleihe am Donnerstag möglich. Abgesagt wurde nur der Tag der offenen Tür des Vereins.

