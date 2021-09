Am 15. Oktober gibt es in Grimma mit der Hinterhofmusik eine Premiere. Zum Auftakt ist die Zahl der Teilnehmer auf 160 Personen begrenzt. Der Kartenverkauf läuft. Welche Höfe und Musiker sind zu erleben? Wie das Konzept des Abends?

Reizvoll und voller Geheimnisse ist der Hinterhof der Alten Rösterei in der Langen Straße 21 in Grimma, der zum Grundstück von Nico Müller gehört. Er ist Bestandteil der "Hinterhofmusik" am 15. Oktober in Grimma. Quelle: Frank Prenzel