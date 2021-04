Historischer Wälzer von Großbuch repariert

Otterwisch/Großbuch/Grimma

Glücklich strahlt Karlheinz Herfurth. Nie hätte sich der Großbucher Ortschronist träumen lassen, dass sich das älteste Exponat seiner historischen Ausstellung in der Dorfkirche sanieren lässt. „Woher hätten wir das Geld nehmen sollen?“, fragt er rhetorisch. Und doch liegt das Andachtsbuch von 1682 nun vor ihm auf dem Tisch, in Schuss gebracht von einem Fachmann.

Laut einer Widmung hatte es ein junger Bauer seiner Schwester zur Hochzeit geschenkt. „Sowas kostete damals ein Vermögen“, weiß der Buchbindermeister Dieter Johst aus Wermsdorf. Seiner Vermutung nach wurde viel aus dem dicken Wälzer vorgelesen. Alle 948 Seiten wirkten sehr abgegriffen, als er sie in die Hände nahm. Außerdem muss das Werk einmal viel Wasser abbekommen haben.

In Bauerngut gefunden

„Gefunden wurde es 2018 auf dem Oberboden eines Bauerngutes in Großbuch, als das Dach neu eingedeckt werden sollte“, weiß Herfurth zu berichten. „Es lag in einer Holzkiste.“ Die Finder überließen es dem 85-Jährigen, der es erst einmal in eine Vitrine seiner Ausstellung legte. Dann kam eine unerwartete Geldspende. „Vom Erlös der 750-Jahrfeier Otterwischs brachte mir Stefan Reimann 100 Euro für unsere Ausstellung“, sagt Herfurth.

LVZ-Bericht hilft weiter

In der LVZ las er seinerzeit, dass Buchbinder Johst im ehemaligen Grimmaer Stadtgut eine Werkstatt einrichtete. Seine alten Maschinen, die der Wermsdorfer nicht mehr brauchte, setzte er dorthin um. Jedem, der Interesse hat, zeigt er zweimal im Monat und zusätzlich nach vorheriger Vereinbarung das traditionelle Handwerk.

Innenansicht: Das Buch bot dem Leser für jeden Tag im Jahr Erbauliches. Quelle: Thomas Kube

Über 67 Stunden ehrenamtliche Arbeit

Einen solchen Termin nutzte auch Karlheinz Herfurth, um ihm das Andachtsbuch zu zeigen. Und der 79-jährige Meister fing sofort Feuer. 67 Stunden und 30 Minuten steckte er in die Sanierung. Das schrieb er sich genau auf, auch wenn er keinen Cent dafür verlangte. Lediglich die 100 Euro aus Otterwisch gingen fürs Material drauf.

Viele Gebrauchsspuren

„Zwischen jeder Seite befand sich Pfeifentabak. Ich fand unwahrscheinlich viel Brot- und Kekskrümel“, sagt Johst, für den das ein weiteres Indiz für die häufige Nutzung des Buches ist, das den Titel „Mit Jesu Evangelisches Herzens-Gespräch“ trägt und für jeden Tag im Jahr einen Text zur Erbauung bietet – im alten Luther-Deutsch.

Reparatur: Dieter Johst führt vor, wie er einen Riss mit einem Spezialpaier verklebt. Quelle: Thomas Kube

Wertverlust durch Reparatur

Zunächst hat er es komplett auseinandergenommen. Er reinigte die Seiten und verklebte alle Risse mit einem Spezialpapier. Bevor er sie neu heftete, musste er die Holzdeckel des Einbands reparieren, die er mit altem Pergament überzog. Der Buchrücken war allerdings so defekt, dass er ihn nur neu aus Halbleder herstellen konnte. „Damit handelt es sich nicht mehr ums Original, das Buch hat an Wert verloren“, räumt der Spezialist ein.

Buch bald in Ausstellung zu sehen

„Nun kommt es zurück in die Vitrine“, erklärt Silke Tautz (54), Herfurths Tochter und rechte Hand als Ortschronist. „Wiedereröffnen wollen wir unsere Ausstellung, in der Exponate aus der Landwirtschaft, der Schule und von der Feuerwehr sowie Haushaltsgegenstände zu sehen sind, möglichst Mitte April.“ Termine zur Besichtigung können unter Telefon 034345/9 13 87 ausgemacht werden.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer