Hobby-Fotograf Letzner stellt in Grimma aus

Grimma

Hubertus Letzner ist vielen Menschen im Muldentalkreis als ehemaliger Geschäftsführer des GGI- und des TLG-Gewerbeparks sowie als langjähriger CDU-Kreisrat bekannt. Der gelernte Zerspanungsfacharbeiter und Ingenieur für Chemische Verfahrenstechnik ist aber auch ein passionierter Hobbyfotograf. Seit seinem Eintritt in den Kunst- und Fotoverein Grimma im Jahr 2009 erhielt er bei regionalen und überregionalen Fotobewerben zahlreiche Preise und Anerkennungen für seine Arbeiten. Jetzt stellt er in seiner Heimatstadt aus.

Im Oktober können sich Besucher der Kleinen Galerie „ St. Georg“ in der Hospitalkapelle Grimma (gegenüber der Hospitalschenke in der Leisniger Straße 54) von der Qualität seiner Bilder überzeugen. Zur Vernissage am 3. Oktober um 15 Uhr wird der Grimmaer Fotograf und Wegbegleiter Gerhard Weber die Laudatio halten. Die Fotoausstellung ist vom 3. Oktober bis zum 1. November jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Zugang ist barrierefrei. Termine außerhalb dieser Zeiten können telefonisch unter der Rufnummer 03438/551724 abgesprochen werden.

Von Thomas Kube