Momentaufnahmen tierischen Lebens im Muldental zeigt Jürgen Geisler in einer Ausstellung in Naunhofs Galerie Kugel, die am Mittwochabend eröffnet wurde. Der Hobbyfotograf, der in der Parthestadt wohnt, setzt aufs Spontane, harrt nicht stundenlang in Tarnzelten aus. Wie es scheint, werden von ihm demnächst exotischere Bilder zu erwarten sein.