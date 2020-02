Die Colditzer haben in Problem: Viele Menschen der Stadt finden sich überhaupt nicht fotogen. Aber Eberhard Jasinski knackt sie alle. Über 100 Porträts hat der Hobbyfotograf schon zusammen. Er überlegt noch, auf welche Weise er die Welt an diesen Fotos teilhaben lässt. In einer Bildergalerie gibt es eine Auswahl.