Hobbyfotografen Eberhard Jasinski und Rainer Kurth stellen Bildband vor

Colditz/Podelwitz

Unterwegs sein im Muldental kann man konventionell zu Fuß, mittlerweile aber auch in der Luft. Letzteres möglich macht moderne Drohnen-Technik. Beide Ebenen haben jetzt die Hobbyfotografen Eberhard Jasinski aus Colditz und Rainer Kurth aus Podelwitz unter fotografischen Gesichtspunkten zusammengeführt und einen Bildband gestaltet, der kurz vor dem Weihnachtsfest unter eben diesem Titel „Unterwegs im Muldental“ erschienen ist.

„Die Idee dazu wurde im Rahmen einer Foto-Ausstellung von Rainer Kurth in der Colditzer Musikakademie geboren“, erinnert sich Jasinski. „Und ich war mir mit ihm auch schnell darin einig, dass er die Motive unten am Boden und ich jene von oben übernehmen sollte.“

Vorhandenes Bildmaterial als Basis

Vor rund einem halben Jahr habe das Projekt an Fahrt aufgenommen. „Das war recht sportlich, aber wir haben auch beide auf bereits vorhandenes Bildmaterial zurückgreifen können“, so der 66-jährige Pharmazeut im Unruhestand. Dieser widmet sich seit dem Verkauf seiner beiden Colditzer Apotheken noch intensiver der Fotografie und mittlerweile auch der aus luftigen Höhen.

Die Perspaktive macht den Unterschied: Auch diese Aufnahme von Colditz ist im neuen Kalender zu finden. Quelle: Eberhard Jasinski

Doch nicht nur die Aufnahmen aus der Vogelperspektive machen den Reiz des neuen reichlich 100 Seiten starken Fotobuches aus. Es sind auch und vor allem die besonderen Ansichten. Denn das Fotografen-Duo hat die Auslöser seiner Kameras an Orten betätigt, an denen im Ergebnis Fotografien mit weitgehend unbekannten Motiven entstanden sind. „In einigen Bildern gibt nur ein kleines aber markantes Detail einen Hinweis darauf, wo sie entstanden sind“, erzählt Jasinski, der zeitgleich einen Fotokalender gestaltet hat. „Für diesen habe ich anders als im Buch Postkartenmotive ausgesucht“, so der gebürtige Greifswalder.

Verliebt in Fotos

Mit Hilfe der Drohne habe er seine Wahl-Heimat mit ganz anderen Augen wahrnehmen können. „In einige der Fotos bin ich total verliebt“, gesteht Jasinski. Fotos, die seine Handschrift ebenso trügen wie es jene täten, die Rainer Kurth beigesteuert hat. „Während ich realistische Motive bevorzuge, ist Rainer eher der lyrisch-romantische Fotografen-Typ, dem keine Nebelschwade entgeht.“

Dass jenen, die den neuen Bildband erworben haben, keine Information über das jeweilige im Bild festgehaltene Stück Muldental entgeht, ist dem Colditzer Stadtchronisten Albert Peter Bräuer zu verdanken. Dessen erläuternden Texten hat der vor seiner Emeritierung auf Burg Giebichenstein als Professor tätige Bennewitzer Jochen Ziska Grafiken an die Seite gestellt.

Buch gibt es in Colditzer Poststelle

Das Buch ist in jeder Buchhandlung sowie – ebenso wie der Kalender – in der Poststelle in der Töpfergasse erhältlich. Der Kalender ist ferner bei Eberhard Jasinski über die Email-Adresse apoebi@gmx.de zu beziehen, Ansichtsexemplare liegen in den beiden Colditzer Apotheken aus.

Von Roger Dietze