Hoch die Tassen: Sachsens Beaujolais-Freunde feiern kurz vor dem Teil-Lockdown in Grimma

Grimma/Nimbschen

Hoch die Tassen: Zwei Tage vor dem Teil-Lockdown konnte das Devoir de Saxe der Beaujolais-Bruderschaft gerade noch seine lange geplante Geburtstagsfeier über die Bühne bringen. In der Klosterscheune Nimbschen hatten sich am Sonnabend in festlicher Atmosphäre rund 100 Weinliebhaber versammelt. Angesichts der Corona-Lage galt 2G plus. Nur Geimpfte und Genesene durften an der „Fete de Beaujolais“ teilnehmen und mussten sich überdies am Einlass einem Test unterziehen.

Jedes Mitglied besitzt eine Silbertasse

Hoch die Tassen? In der Tat. Jedes Mitglied der Bruderschaft ist im Besitz einer silbernen Tasse, die zu solchen Anlässen wie am Sonnabend den Hals schmückt. Natürlich floss der Beaujolais des Jahrgangs 2021 in die glänzenden Gefäße, denn weltweit wird immer am dritten Donnerstag im November erstmals der Nouveaux kredenzt, der neue Beaujolais. Das Bruderschaft-Devoir aus Sachsen verband diesen Termin nun mit seinem zehnten Geburtstag.

Zur Galerie Das Devoir de Saxe der Beaujolais-Bruderschaft feierte am 20. November in der Klosterscheune im Grimmaer Ortsteil Nimbschen seinen 10. Geburtstag – natürlich mit dem neuen Tropfen.

Die Weinbauregion Beaujolais liegt nördlich der Stadt Lyon. Der Rotwein wird aus der Rebsorte Gamay gekeltert. Die Bruderschaft, die den Tropfen hoch hält, wurde bereits 1949 gegründet und ist nach der Champagner-Bruderschaft die zweitgrößte der Welt. Der Franzose Claude Bernard, der vor 20 Jahren nach Deutschland kam und seit mittlerweile zwölf Jahren in Mutzschen lebt, gehört der „Compagnons de Beaujolais“ seit drei Jahrzehnten an und hob im Oktober 2011 das sächsische Devoir aus der Taufe. Neben München, Hannover/Hamburg und Baden-Württemberg ist es der vierte deutsche „Ableger“ der Bruderschaft.

Vorsitzender muss dem Jubiläum fern bleiben

Allerdings musste Claude Bernard, der dem Devoir de Saxe vorsteht und auch als Begründer des Spielschiffmuseums in Mutzschen bekannt ist, wegen Darmbeschwerden ausgerechnet der Jubiläumsfete fern bleiben. Seine Frau Annett Kurth-Bernard sprang in die Bresche und führte in der Tracht der Weinbauer charmant durch den Abend. „Wir vertreten die Winzerinnen und Winzer der Beaujolais-Region und wollen deren harte Arbeit würdigen und in die Welt tragen“, verkündete sie in Feierlaune. Das Devoir de Saxe zähle momentan fast 100 Mitglieder.

Drei neue Mitglieder in der Bruderschaft

Mit Ivonne Müller, Kathleen Sieber und Stefan Müller wurden am Sonnabend drei neue Mitglieder in die Bruderschaft aufgenommen. Eine unvergessliche Zeremonie, bei der zunächst ein Pate für die Anwärterinnen und den Anwärter sprechen musste. Nach einem kräftigen Schluck Wein, dem „Ritterschlag“ per Weinrebe und einer Art Gelöbnis besiegelte schließlich eine Urkunde die Aufnahme in die Beaujolais-Gemeinschaft.

Ein Wein „der Freude und der Freunde“

Claude Bernard erzählte der LVZ am Telefon, dass er den roten Tropfen aus dem Beaujolais wegen seiner Fruchtigkeit schätze. Es sei ein Wein „der Freude und der Freunde“. Die Mitglieder der Bruderschaft in Sachsen treffen sich zweimal im Jahr zum Feiern – im Mai und natürlich angesichts des neuen Jahrgangs im November. Es gehe darum, Freude zu haben und die Ess- und Trinkkultur Frankreichs zu zelebrieren, unterstreicht Bernard. Die Weinkultur gewinne auch in Deutschland immer mehr an Gewicht.

Büfett, Musik, Tombola und Tanz

Er liebe den Beaujolais und die Geselligkeit, verriet der Nimbschener Hotelier Fred Urban, der in der Bruderschaft mit so prominenten Leuten wie Leipzigs Sparkassenchef und Honorarkonsul Harald Langenfeld oder Landrat Henry Graichen vereint ist. Die Küche des Hotel Kloster Nimbschen hatte am Sonnabend ein Büfett gezaubert, das keine Wünsche offen ließ. Und die beiden Musiker der „Melankomiker“ passten mit ihren humoristischen Liedern perfekt in den Abend, der zudem eine Tombola – natürlich mit Produkten aus dem Beaujolais – bereit hielt. Erst kurz vor Mitternacht wurde die Tanzfläche frei gegeben.

Übrigens bezieht das Devoir de Saxe seinen Rotwein vom Weingut von Georges Després. Der hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Regen und Hagel hätten die Hälfte der Ernte vernichtet, hieß es.

Von Frank Prenzel