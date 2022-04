Hoch zu Ross: Osterreiter rasten in Erdmannshain

Naunhof/ Erdmannshain

Darauf hatten viele Leute schon sehnsüchtig gewartet: Endlich konnten auf dem Erdmannshainer Spielplatz wieder die Osterreiter begrüßt werden. Traditionell machen die Hirschfelder Osterreiter alle zwei Jahre auf ihrer Tour in Erdmannshain Station, doch die Corona-Pandemie wirbelte die Termine mächtig durcheinander.

Zuwachs für den Erdmannshainer Heimatverein

Wolfram Just, langjähriger Chef des Erdmannshainer Heimatvereins, freute sich über ein Stück wiedergewonnene Normalität. „Wir bereiten ja derzeit unsere 750-Jahr-Feier vor, da konnten wir natürlich zu den Osterreitern nicht nein sagen. Corona hat auch uns ausgebremst, aber jetzt geht es wieder los.“ Auch das Maibaumsetzen sei bereits fest eingeplant. Trotz Corona konnte der Erdmannshainer Heimatverein sogar Zuwachs verzeichnen. „Ein paar richtig gute Leute konnten wir hinzugewinnen“, so Wolfram Just. Mittlerweile habe eines der Mitglieder sogar einen Bäckerlehrgang in Österreich absolviert. „Das passt perfekt, denn wir haben hier ja einen eigenen Backofen.“ Angeführt wurden die Osterreiter von Andreas Althammer, Kunstschmied und Pferdefreund. Der Begriff „Hoch zu Ross“ passt bei ihm perfekt, denn sein Shire Horse namens Merlin zählt zur größten Pferderasse der Welt. „Ursprünglich waren das die Pferde der schweren Ritter“, erklärte Althammer. Keine Frage, dass diesen Kaltblütern der Osterritt von Hirschfeld über Fuchshain und Albrechtshain und wieder zurück nichts ausmacht. „Für uns ist das heute schon etwas Besonderes, alle haben sich ja auf ein Stück Gemeinsamkeit gefreut.“

Christiane Hoffmann war mit den Ponys Lena und Marcy dabei. Quelle: Bert Endruszeit

Wetter perfekt für die Osterreiter

Traditionell würden einige auf den Pferden sitzen, andere sind mit dem Kremser oder der Kutsche unterwegs. „Und überall stehen winkende Leute am Straßenrand.“ Das recht kühle Wetter sei für die Osterreiter perfekt. „Zu Wochenbeginn war es viel zu warm, da flogen die Kriebelmücken herum und nervten die Pferde.“ Während Andreas Althammer schon seit vielen Jahren bei den Osterreitern mitmacht, war es für Christiane Hoffmann eine Premiere. Die Großpösnaerin war mit den Ponys Lena und Marcy dabei.

„Ich bin durch Corona zum Pferdesport gekommen“, verriet sie. „Ich durfte nicht arbeiten und hatte deshalb viel Zeit für ein neues Hobby.“ Da passte es perfekt, dass ihre Tochter schon Pferde hatte. „Ich habe diesen Schritt nicht bereut, obwohl es schon ein langer Weg ist. Man fällt auch mal vom Pferd, bis man irgendwann wirklich sattelfest ist.“ Beim Osterreiten gehe es für sie persönlich um eine Strecke von rund 30 Kilometern. „Ich musste ja auch erst von Großpösna zum Startpunkt nach Hirschfeld.“ Insofern sei diese Tour auch ein ganz persönlicher Rekord für sie. „Auf jeden Fall muss man mit dem Reiten nicht unbedingt in jungen Jahren beginnen.“

Kein Ausritt ohne Vorbereitung

Das bestätigte auch Pferdebesitzer Michael Meinecke. „Bei uns fing auch schon eine 60-Jährige neu an. Heute ist sie über 80 und sitzt immer noch im Sattel.“ Eigentlich wollte Meinecke auch hoch zu Ross nach Erdmannshain reiten. „Doch unser Kutscher wurde krank, da musste ich mich auf den Kutschbock des Jagdwagens setzen.“ Sein Jagdwagen sei gewissermaßen die Miniaturversion einer Kutsche, mit denen einst die hohen Herrschaften zur Kirche fuhren. Die bespannten Begleitfahrzeuge seien auch heute für die Osterreiter wichtig, schließlich müssen Decken für die schwitzenden Pferde sowie Halfter mitgenommen werden. „Diese Dinge kann man ja nicht einfach auf die Pferde packen.“ So ganz ohne Vorbereitung funktioniere der österliche Austritt aber auch für die Tiere nicht. „Man muss schon etwas üben. Distanzreiter schaffen sogar 70 Kilometer, aber auf solche Strecken haben normale Pferde keinen Bock.“ Doch das Osterreiten sei für die Tiere ohnehin nicht sehr anstrengend, denn sie müssen nur langsam unterwegs sein. Auf die traditionelle Erdmannshainer „Beköstigungsstation“ freue er sich stets ganz besonders. „Hier ist immer viel Publikum.“

Von Bert Endruszeit