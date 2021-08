Grimma/Höfgen

Wenn Thomas und Ina Sörnitz im Fernsehen die Bilder der westdeutschen Hochwassergebiete anschauen, vermischen sich diese mit ihren eigenen Bildern im Kopf. Sie erlebten mit ihrem Höfgener Erlebnishotel „Zur Schiffsmühle“ gleich zwei Flutkatastrophen. Die Hilfe, die ihnen damals widerfuhr, wollten sie nun ein Stückweit zurückgeben. Deshalb riefen sie ihre Belegschaft zur Spendensammlung auf.

„Reichlich 800 Euro kamen vom Personal zusammen“, berichtet die Frau des Inhabers. „Mein Mann und ich haben die Summe auf 7000 Euro aufgestockt.“ Nicht in einen großen Topf sollte das Geld fließen, von dem niemand wisse, wer daraus bezahlt wird. Deshalb machte sich das Ehepaar bei Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) schlau, wer die Unterstützung konkret gebrauchen könnte.

Hilfe für Haus Appel in Rech

Dieser war durch die Hilfseinsätze von Grimmaern an die Visitenkarte vom Haus Appel in Rech an der Ahr gelangt, das ein Opfer der Fluten geworden ist. Wie der „Schiffsmühle“ wurden diesem Beherbergungsbetrieb drei Sterne verliehen. In den Sternen steht allerdings laut Hotelier Christopher Appel, wann er wieder öffnen kann. Bis die Leute wieder Spaß hätten, nach Rheinland-Pfalz ins Ahrtal und in sein Haus zu kommen, schätzt er, werde mindestens ein Jahr vergehen, wahrscheinlich sogar mehr.

Stand am 20. Juli vor seinem beschädigten Hotel in Rech an der Ahr: Hotelier Christopher Appel. Quelle: Thomas Frey, DPA-Bildfunk

Größte Muldeflut vor 19 Jahren

Gedanken, wie sie die Höfgener kennen. „Vor 19 Jahren, am 13. August 2002, als das Wasser drei Meter hoch im Hotel stand, waren wir überfordert. Wir hatten das Gefühl, wir stehen vor dem Nichts, hatten über lange Zeit Existenzängste“, erinnert sich Thomas Sörnitz. Für ihn der größte Rückschlag in seiner Zeit im Hotel.

Enorme Hilfsbereitschaft

Anfangs kamen nur Menschen, die mal gucken wollten. Doch schon am Tag nach der Flut setzte eine enorme Welle der Hilfsbereitschaft ein. „Täglich waren 60 bis 70 Leute bei uns“, berichtet Ina Sörnitz dankbar und nennt zwei Beispiele von vielen, die bei ihr hängen geblieben sind: „Aus Nürnberg kam ein Lastwagen mit Kehrmaschinen. Die Verbundnetz Gas AG hatte bei uns ein Meeting gebucht und machte kurzerhand einen Hilfseinsatz daraus.“

Geld vom Staat

Die Versorgung mit Essen und Getränken klappte, Freude brachten Kuchen mit. „Dass unser Oberbürgermeister Bundeskanzler Gerhard Schröder nach Grimma holte, der daraufhin Milliarden freimachte, hat allen Opfern geholfen“, meint Thomas Sörnitz. Zwar musste seine Familie 30 Prozent Eigenmittel beisteuern, aber das Geld vom Staat half enorm, zumal das Hotel nicht versichert war.

Fehler beim Wiederaufbau

Schon Ende Oktober eröffneten die Sörnitzens das Haus wieder. Erst nach und nach stellte sich heraus, welche Fehler sie beim Wiederaufbau begangen hatten, die nun zu Schäden führten. Vor allem war das Mauerwerk nicht richtig getrocknet worden, so dass hier und da der Putz abblätterte.

Zweite Flut besser gemeistert

Jahrhundertflut war das Hochwasser genannt worden. Doch die nächsten 100 Jahre vergingen in knapp elf Jahren. Im Juni 2013 kam es wieder dicke. „Diesmal waren wir aber versichert. Und wir wussten, dass es weitergeht dank der Gäste, die uns die Treue hielten und halten“, sagt Sörnitz. „Wir ließen die Trocknungsmaschinen elf Wochen laufen und sanierten die Gebäude von Grund auf. Das Hotel blieb zehn Monate zu.“

Schutzmauer: Dieser Wand, die das Hotel „Zur Schiffsmühle“ vor Wasserständen wie jenen vom August 2002 retten soll, ist ihr eigentlicher Zweck von außen nicht anzusehen. Quelle: Thomas Kube

Schutzmauer soll helfen

Privat ließ die Familie eine Schutzmauer aufsetzen, die so in die Bausubstanz integriert wurde, dass sich ihr eigentlicher Zweck von außen nicht erkennen lässt. Von der Höhe her könnte sie den Rekordstand der Mulde von 2002 abwehren. Shots vor Fenstern und Türen, Pumpsümpfe im Innern und überdachte Flächen sollen das Hotel vor einer neuen Katastrophe bewahren. „Wir hoffen, die im vergangenen Jahr fertiggestellte Anlage funktioniert, würden es aber lieber nicht darauf ankommen lassen“, meint der Hotelinhaber.

Auch Corona überstanden

Wägt er seine Bilder im Kopf mit denen vom Fernsehen ab, schätzt er ein: Die Leute an der Ahr hat es wohl deutlich schlimmer erwischt, zumal so viele ums Leben kamen.“ Verglichen damit, waren seine Probleme während der letzten Einschnitte durch Corona wohl gering. „Die staatlichen Hilfen kamen zwar sehr spät, aber sie halfen uns über die Runden. Wir haben unserem Personal Mut gemacht und sind dankbar, dass alle geblieben sind“, erklärt Thomas Sörnitz in der Hoffnung: „Möge kein dritter Lockdown kommen! Wir können doch alle Hygienemaßnahmen einhalten.“

Von Frank Pfeifer