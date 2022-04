Grimma

Wenn in Grimma die Sirenen losheulen, wird es ernst. Dann ruft die Stadtverwaltung zur Evakuierung auf. Dann haben die Bewohner der historischen Altstadt noch fünf bis sechs Stunden Zeit, sich in Sicherheit zu bringen, ehe die Mulde mit hoher Wahrscheinlichkeit über die Krone der Flutmauer schwappt.

Das war eine zentrale Botschaft zur Einwohnerversammlung am Dienstag, als die Stadtverwaltung über den Warn- und Einsatzplan im Falle eines Hochwassers informierte. Etwa 30 Interessenten waren der Einladung in den Rathaussaal gefolgt.

Einwohnerversammlung im Rathaussaal zum Hochwassereinsatzplan der Stadt Grimma - Oberbürgermeister Matthias Berger bei einleitenden Worten. Quelle: Frank Prenzel

Menschen müssen Grimmas Innenstadt selbst verlassen

„Wenn die Sirenen gehen, ist das kein Spaß“, bekräftigte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Dann bestehe Gefahr für Leib und Leben. Über die modernen Sirenen verbreitet die Stadtverwaltung im Ernstfall auch Sprachnachrichten, denen zu folgen ist. Im Gegensatz zu früheren Hochwassern würden Menschen nicht mehr aus den Häusern geholt, betonte der Rathauschef. Zum einen sei das den Feuerwehrleuten nicht zuzumuten. Zum anderen entstünden durch die Boote Bugwellen, die an den Gebäuden Schäden verursachen.

Entscheidende Frage: Schwappt die Mulde über die Mauer

Berger hatte eingangs erklärt, dass es seit Fertigstellung der Schutzmauer vor drei Jahren nur noch eine entscheidende Frage im Hochwasser-Fall gibt: Ist mit einer Überflutung der Anlage zu rechnen oder nicht? Bekanntlich hält der Schutzwall einer Muldeflut wie im Jahr 2013 stand. Damals führte der Fluss pro Sekunde 2000 Kubikmeter Wasser. Bei einem Jahrhundertereignis wie 2002, als pro Sekunde 3000 Kubikmeter durchrauschten, würde Grimma vom Norden her erneut eingeflutet.

Entscheidung zur Alarmierung fällt am Oberwerder-Tor

Die Entscheidung zur Alarmierung fällt am Tor 107 am Oberwerder, erklärte Berger anhand auf einem Foto eingefügter imaginärer Linien. Steht der Pegel in Golzern kurz vor der Alarmstufe 4 (sechs Meter), befindet sich das Wasser hier noch 1,76 Meter unter der Mauerkrone. Bei steigender Tendenz würde die Stadt zu diesem Zeitpunkt die Sirenen zünden und die Bevölkerung aufrufen, per Einbahnstraßen-System die Innenstadt umgehend zu verlassen.

SMS-Benachrichtigung der Grimmaer wird beibehalten

Die nach dem Hochwasser 2002 eingeführte SMS-Benachrichtigung der Grimmaer sei eigentlich nicht mehr nötig, merkte Berger an. Die App „Meine Pegel“ biete auf dem Smartphone viel mehr Informationen. Doch im Rathaussaal wurde schnell deutlich, dass die Einwohner an der SMS als frühe Vorwarnung festhalten wollen. „Alle Leute die ihre Handy-Nummer abgegeben haben, werden weiterhin gewarnt“, versprach denn auch Beigeordnete Ute Kabitzsch. Schon ab der Alarmstufe 1 am Pegel Golzern, also einem Wasserstand von 3,60 Meter, schickt die Stadt Informationen zur Lage auf die Handys.

Ortsteile von Grimma erhalten moderne Sirenen

Der Warn- und Einsatzplan schließt die Grimmaer Ortsteile ein. Dorna sei vor Hochwasser geschützt, das statistisch alle 50 Jahre auftritt, so Berger (HQ 50). Größtes Sorgenkind sei Kleinbothen. Dank einer Förderung wird die Stadt in diesem Jahr in den Ortsteilen weitere moderne Sirenen installieren. Der Neu- und Ersatzneubau erfolgt in Kleinbothen, Döbern, Kleinbardau und Kössern. Dann können hier neben dem Warnton ebenfalls gezielt Sprachnachrichten verbreitet werden.

Anlaufpunkt der Grimmaer wird das Archiv

Bei Hochwasser-Warnstufe 3 am Pegel Golzern (4,80 Meter) bezieht der Grimmaer Katastrophenstab im Gebäude der Feuerwehr Position. Das Stadtarchiv in der August-Bebel-Straße 10 ist Kabitzsch zufolge künftig im Ernstfall der Anlaufpunkt für die Bevölkerung. Es sei ein Fragebogen für die Bürger entwickelt worden, der den Lageführer darüber ins Bild setzt, was wann und wie abzuarbeiten ist. Per Telefon fänden die Grimmaer unter den fünf Rufnummern 9858-355 bis -359 Hilfe. Oberbürgermeister Berger warnte, zum Beispiel bei dringendem Sandsäcke-Bedarf, unter der 112 die Rettungsleitstelle anzurufen. Die sei für ganz Westsachsen zuständig und im Katastrophenfall überlastet.

Ein Teil der 2,2 Kilometer langen Hochwasserschutzmauer von Grimma aus der Vogelperspektive. Quelle: MTL-Picture

Hochwasserschutz-Übung in Grimma im Mai

Wie in jedem Jahr gibt es im Frühjahr wieder eine großangelegte Übung, bei der die Tore der Hochwasserschutzanlage verschlossen werden. Dieses Mal ist sie für den 14. Mai geplant. Die Schließung müsse im Hochwasserfall zu 100 Prozent klappen, sagte Berger. Jede Kette sei nur so stark wie das schwächste Glied. Deshalb sei es auch nicht akzeptabel, „wenn jemand an den Toren rumfummelt“. Wer Tore beschädigt, nehme billigend in Kauf, „dass die ganze Anlage nicht funktioniert“.

Von Frank Prenzel