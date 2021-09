Hochzeitsstadt Grimma – neuer Web-Auftritt geht online

Grimma

Mit einer kleinen Zeremonie im Standesamt ging am Mittwoch die neue Hochzeitsstadt-Website von Grimma online. Damit präsentiert sich die Marketing-Kampagne „Hochzeitsstadt Grimma“ im Internet in einem neuen Gewand. Der Webdesigner Axel Büchler von der Agentur Flashlight-Media, der auch schon das Gestaltungsbild entwickelte, setzte die informative Präsentation um, informiert Rathaussprecher Sebastian Bachran.

Website bündelt Dienstleistungen und Angebote

Die Website bündelt die Dienstleistungen und Angebote von über 50 regionalen Geschäften, Locations und Akteuren, die sich mit dem Thema „Heiraten in Grimma“ befassen. Unternehmen, die gern im Hochzeitsstadt-Netzwerk mitmachen möchten, können sich über ein Formular eintragen. Im frühen Herbst folgt Bachran zufolge die Erstellung von Fotomaterial.

Um die Marke „Hochzeitsstadt Grimma“ weiter zu festigen, soll die Kampagne noch sichtbarer im Internet, vor Ort und im Umland präsentiert werden. Die cross-mediale Ansprache der Zielgruppe lebt vor allem von Emotionen, die treffend transportiert werden sollen. Dafür erhielt das Hochzeitsstadt-Netzwerk aus dem Freistaat-Wettbewerb „So geht Sächsisch“ 5000 Euro.

Werbekampagne in Städten wie Leipzig, Chemnitz und Dresden

Im ersten Quartal 2022 ist es geplant, die Werbekampagne mit der Firma Ströer Deutsche Städte Medien GmbH im Wert von 25.000 Euro umzusetzen. Hunderte Plakate und animierte Clips sollen vorrangig in den Großstädten Leipzig, Chemnitz und Dresden auf die Hochzeitsangebote in der Muldestadt aufmerksam machen. Die Kommune erhielt 2019 im City-Wettbewerb Sachsen „Ab in die Mitte“ für den Beitrag „Hochzeitsstadt Grimma“ gleich zwei Preise im Gesamtwert von 35.000 Euro. Neben der Ströer-Hilfe waren es 10.000 Euro Startkapital.

Von LVZ