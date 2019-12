Hochzeitsstadt und Grimma-App – Lokalpatrioten setzen Ideen um

Grimma

Hochzeitsstadt, Pflanzenmarkt, Grimma-App oder Einkaufstaschen – Grimmas Lokalpatrioten haben jetzt zur Jahresversammlung Bilanz ihrer diesjährigen Arbeit gezogen und einen Ausblick auf die nächsten Vorhaben gegeben. Mit einem Gast aus Görlitz schauten sie zudem über den Tellerrand und wollten sich Anregungen für neue Ideen holen. Axel Krüger ist in der Grenzstadt seit fast 20 Jahren führender Kopf einer Initiative, die gegen Negativentwicklungen ankämpft. Und er lobte die Grimmaer Impuls-Geber in höchsten Tönen: „Das ist großartig, was Sie hier machen. Ihr Selbstbewusstsein ist Ihr stärkstes Pfund.“

Motto für 2020: Lasst bloß nicht nach

Wie berichtet, hat sich in Grimma die Initiative „Altstadt ImPuls“ zusammen gefunden und macht seitdem in vier Arbeitsgruppen Nägel mit Köpfen. Im März hatte sie in einer Veranstaltung erstmals öffentlich über ihr Anliegen und erste Ergebnisse informiert. Der Name des Bündnisses ist allerdings nicht verfestigt, es versteht sich als Lokalpatrioten-Team, wie jetzt aus den einleitenden Worten von Mitinitiator Michael Schneider deutlich wurde. Schneider gab auch das Motto für 2020 aus: „Lasst bloß nicht nach!“

Die Informationsrunde eröffnete Grimmas Marktmeister Frank Schütz für die AG Innenstadtbelebung und ging unter anderem auf die zwei Pflanzenmärkte im Mai und September ein. „Sie tragen zur Belebung bei.“ Aus der Erfahrung dieses Jahres wird der grüne Markt im nächsten Jahr länger als vier Stunden dauern. „Wir werden dann auch ein Mittagsgeschäft anbieten“, so Schütz.

Image-Sport für die Hochzeitsstadt wird gedreht

Stadtsprecher Sebastian Bachran für die AG Marketing/Tourismus informierte noch einmal ausführlich über das Projekt Hochzeitsstadt. Wie berichtet, konnte Grimma mit der Idee vor wenigen Tagen im diesjährigen City-Wettbewerb „Ab in die Mitte“ 10.000 Euro abgreifen, darüber hinaus einem 25.000 Euro schweren Sonderpreis „Außenwerbung“. „Wir stoßen mit dem tollen Projekt bei den Grimmaern auf ein breites Echo und bündeln jetzt alles, was wir haben“, sagte Bachran mit Blick auf die Schaffung eines Netzwerkes. Herzstück soll eine Website sein, auf der Hochzeitspaare alles finden, was sie suchen – in Grimma. Konkret wird es schon dieser Tage, indem ein kleiner Image-Spot gedreht wird. Da die Stadt nicht wirtschaftlich handeln dürfe, müsse für das Projekt ein Träger gefunden werden, sagte Bachran. „Es soll ein Selbstläufer werden.“

Instagram-Portal und Grimma-App

Unternehmer Christoph Mätzold sprach für die AG Zukunftsmanagement für Handel und Gewerbe. „Wir wollen die Bürger sensibilisieren für mehr Loyalität zu den Händler der Stadt“, betonte er und meinte den Einkauf vor Ort. Dazu hat die AG mehrere Pläne geschmiedet. So soll ein Instagram-Portal vor Augen führen, welche Gesichter und Produkte sich hinter den Grimmaer Geschäften verbergen. In Arbeit ist eine Grimma-App, um die Händler zu stärken und Kunden zu gewinnen. 2020 soll sie als Beta-Version online gehen und zunächst sechs bis zwölf Monate getestet werden. Eine Jura-Studentin steht hierbei laut Mätzold vornean und möchte darüber auch ihre Doktor-Arbeit schreiben. Großes Thema sei dabei, den stationären und Online-Handel zu verbinden.

Nachgedacht wird über Influenzer und damit Gesichter der Stadt, die die Idee des Lokalpatrioten nach außen tragen. „Wir überlegen, die Sportvereine anzusprechen“, so Mätzold, der auch Prototypen von Einkaufstaschen dabei hatte. Die Beutel, etwa mit der Aufschrift „Fahr nicht fort, kauf im Ort“, sollen schon bald in der Stadt verteilt werden.

Zur Jahresversammlung der Grimmaer Lokalpatrioten wurden auch die Prototypen Grimmaer Tragetaschen vorgestellt. Quelle: Frank Prenzel

Ein großes Thema sei das Leerstands-Management, erklärte Mätzold und verwies auf die Homepage der Stadt. Die AG will 2020 auch eine Förderung forcieren, um Einzelhandel anzusiedeln oder zu halten. Dabei erhofft sie sich, aus dem städtischen Etat ein Budget zu erhalten.

LED-Wände und Begrüßungsschilder in Überlegung

Stadtrat und Unternehmer Johannes Heine ergriff schließlich für die AG Verkehr/Infrastruktur das Wort. Ein Punkt dieser Gruppe sind LED-Wände. „Da sind wir aber nicht viel weiter gekommen.“ So eine Wand koste 70.000 Euro, „da sind noch ein paar Bretter zu bohren“. Das gilt auch für avisierte Begrüßungsschilder. Weiter sei man mit dem Parkscheinautomaten für den Markt, so Heine. Das Geld für drei Geräte sei im städtischen Haushalt 2020 eingestellt. Mit ihren jetzigen drei Parkscheinautomaten nehme die Stadt rund 24.000 Euro jährlich ein und habe Wartungskosten von reichlich 4000 Euro. „Es ist also auch eine lukrative Sache.“ Mit dem Schritt sollen mehr verfügbaren Parkplätze am Markt geschaffen werden.

Nach wie vor steht der kurze Weg vom neuen Rewe-Markt in die Hohnstädter Straße auf der Agenda. Laut Heine soll er mit Ampel im ersten Halbjahr 2020 realisiert werden. Die Stadtverwaltung war – wie berichtet – zuletzt noch von einem Baustart in diesem Herbst ausgegangen.

Ratschlag: Stimmen muss die Stimmung

Michael Schneider kündigte an, dass die Arbeit von drei der vier Arbeitsgemeinschaften im neuen Jahr vereint wird. Die Lokalpatrioten wollen sich künftig jeden dritten Donnerstag im Monat treffen und weiter an ihren Ideen feilen. Übrigens gab der Görlitzer Krüger am Ende noch einen Erfahrungswert mit auf den Weg: „Stimmen muss die Stimmung.“ Bei seinem Gang durch Grimma sei er sehr angetan gewesen. „Das ist eine Stadt, die mir gute Laune machen würde.“

Von Frank Prenzel