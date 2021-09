Höcke-Kundgebung: Was geschieht in Grimma?

Grimma

Sechs Polizei-Transporter stehen bereits gegen 17.15 Uhr am Bahnhof. Polizisten nehmen die Gegendemonstranten, die aus Leipzig mit dem Zug anreisen, in Empfang und begleiten sie in die Innenstadt. Das Polizeiaufgebot ist allerdings kleiner als im Vorjahr. Die Bundespolizei ist gar nicht vor Ort. Frauen und Männer der Bereitschaftspolizei müssen den Tross begleiten. Allerdings müssen sie sich gedulden. Der Zug aus Leipzig hat Verspätung. Es wird von einer Störung gesprochen. Im Bahnhofspark versammeln sich erste Jugendliche und tanzen zu lauter Musik am ehemaligen Panzer-Denkmal.

Noch ist kein Zug aus Leipzig angekommen Quelle: Thomas Kube

Gewohnter Gang

In der Langen Straße, Grimmas Einkaufsmeile, geht es in den Läden gegen 17 Uhr seinen gewohnten Gang. Eher schließen will offenbar kaum ein Ladenbesitzer aufgrund der Demonstranten, die vom Bahnhof kommend zum Markt ziehen werden. Allerdings sind deutlich weniger Menschen in der Straße als an anderen Donnerstagen.

„Ich hatte seit 15 Uhr noch nicht einen Kunden“, sagt eine Verkäuferin aus dem Modegeschäft „Go in“. Die Stadt sei deutlich weniger belebt. Was ein Grund der Sperrung von Straßen sein dürfte, die schon gegen Mittag vorgenommen wurde.

Das sieht man auch im Goldschmiedegeschäft Thiele so. Es seien weniger Kunden da als sonst. Die Inhaberin der Schritte entfernte Wäschetruhe möchte die Tür verschließen, wenn die ersten Demonstranten ankommen. Uwe Rosenberg vom Fan Shop Grimma sieht darin keinen Sinn. Er will ebenfalls bis 18 Uhr den Laden offen lassen. „Ich habe keine Bedenken und hoffe, dass alles friedlich bleibt. Seiner Meinung nach heizen erst die Gegendemonstration die Atmosphäre auf. Jede bürgerliche Partei habe das Recht, Wahlkampf zu machen und ihre Ziele kund zu tun. Er bedauert, dass es oft gar keine sachliche Diskussion mehr gebe.

Kein Freisitz

Auch das Restaurant Pane und Vino II in der Langen Straße hat seine Tür offen, aber keinen Freisitz vorm Haus aufgestellt. Der Obst- und Gemüseladen an der Marktecke ist hingegen bereits geschlossen. Er habe seine Auslagen reinnehmen müssen, heißt es.

Auf dem Marktplatz geht es 20 Minuten vorm Start noch ruhig zu. Nur wenige Menschen sind da. Die AfD hat den Aufbau der Bühne beendet. Bundestagskandidat Edgar Naujok und Landtagsabgeordneter Jörg Dornau sind bereits vor Ort. Eines der Schilder an der Bühne: „Niemals Grün.“ Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot vertreten. Der Einsatz steht unter Leitung der Grimmaer Revierleiterin Judith Beuchel.

Erste Gegendemonstranten kommen an

Sarah Schröder von der Alten Spitzenfabrik Grimma empfängt die Demonstranten von „Leipzig nimmt Platz“. „Es ist wichtig dass Leute zeigen, dass Grimma kein Ort für Neofaschisten ist“, sagt die junge Frau.

Die Gegendemonstranten aus Leipzig sind mit den Zug angekommen und laufen jetzt Richtung Innenstadt. Quelle: Thomas Kube

Von Frank Prenzel und Haig Latchinian