Grimma/Höfgen

Wer am Wochenende das Grimmaer Ausflugsdorf Höfgen ansteuert und einkehren möchte, wird vor verschlossenen Türen stehen. Hotelier und Gastronom Thomas Sörnitz fehlen aktuell zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben. Bereits seit Mittwoch hält er deshalb die Türen von Restaurant und Erlebnishotel „Zur Schiffsmühle“ zu. Betroffen sei das Personal von Rezeption und Bedienung und deshalb ein Betrieb nicht möglich, so Sörnitz. „In der zweiten Ferienwoche ging es plötzlich mit den Ausfällen los. Das ist eine bittere Situation für uns alle.“

Das Restaurant und Erlebnishotel "Zur Schiffsmühle" in Höfgen. Quelle: Frank Prenzel

Doch es schimmert Licht am Horizont. Sörnitz und seine Frau Ina hoffen, am 10. März wieder öffnen zu können – und bringen dann zugleich das Höfgener Gasthaus „Zur Wassermühle“ an den Start. Wie berichtet, brachte Sörnitz die Gastwirtschaft neben der 300 Jahre alten Wassermühle im Dezember 2020 in Familienbesitz. Hans-Henning Ruhmer hatte sich zum Verkauf des traditionsreichen Lokals entschlossen, nachdem die Pächter mitten in der Corona-Krise das Handtuch warfen.

Seit dem Erwerb sucht Sörnitz händeringend nach Personal für sein zweites Haus. Vergeblich. Es habe lediglich eine neue Kellnerin unterschrieben, berichtet er. „Wir sind ja nicht die einzigen, die Köche und Restaurantfachleute brauchen“, beschreibt er die Situation in der Branche. Für Höfgen käme erschwerend hinzu, dass die Bediensteten ein Auto benötigen.

Gastronom steckte 700.000 Euro in die Wassermühle

Der Gastronom nutzte die Zeit und steckte im vorigen Jahr rund 700.000 Euro in die Wassermühlen-Gaststätte. Das Haus wurde im Innenbereich umfassend renoviert, neu gestaltet und ausgestattet. Eingangshalle, Ochsenstall, Hühnerstall und Strohpanzel im Erdgeschoss erhielten ebenso neues Mobiliar wie der Spreuboden mit Panoramafenster im Obergeschoss. In der Küche ließ Sörnitz hochwertige Technik einbauen. Und im April sollen noch die neuen Garnituren für den Biergarten angeliefert werden. Das Speiselokal bietet innen und außen fast 200 Gästen Platz.

Personalmangel: Ruhetage in Schiffs- wie Wassermühle

Allerdings ist Ehepaar Sörnitz nun gezwungen, mit dem vorhandenen Personal beide Häuser zu bespielen und führt deshalb für die Schiffsmühle erstmals Ruhetage ein. Das Erlebnisrestaurant bleibt fortan Sonntag und Montag geschlossen, während im Wassermühlen-Lokal Dienstag und Mittwoch kein Licht brennt. Mit dem Neustart öffnet die Wassermühle Donnerstag und Freitag von 17 bis 22 Uhr sowie Sonnabend, Sonntag und Montag von 11 bis 22 Uhr. „Damit wird in Höfgen jederzeit Gastronomie geboten“, erklärt Thomas Sörnitz. Finde sich zusätzliches Personal, „würden wir beide Häuser durchgehend öffnen“. An Feiertagen wie Ostern wird sich das Geschehen zunächst auf die Schiffsmühle konzentrieren.

Blick in den neu gestalteten Spreuboden im Gasthaus „Zur Wassermühle“ in Höfgen. Quelle: Thomas Kube

Familienfeiern vorerst nur in Höfgener Schiffsmühle

„Unser Personal ist unser wichtigstes Gut“, betont Ina Sörnitz. „Das können wir nicht verheizen.“ Das Gastronomen-Paar bietet seinen Mitarbeitenden eine Fünf-Tage-Woche, geregelte Arbeitszeiten und eine, so O-Ton, „faire Entlohnung“.

Zum neuen Konzept gehört, dass Familienfeiern vorerst nur in der Schiffsmühle möglich sind. In der Wassermühle eigne sich dazu lediglich der Zwölf-Personen-Tisch im Hühnerstall, erläutert Ina Sörnitz. Auch der Ochsenstall könne für bis zu 25 Leuten gebucht werden, die Tische würden aber nicht verrückt. Mit diesem à-la-Card-Geschäft wollen die Eheleute ihre Bediensteten entlasten. Mit Hilfe der neuen Homepage für die Wassermühle können sich Gäste ihre Plätze reservieren.

Das Restaurant Wassermühle in Höfgen öffnet nach langer Schließzeit wieder. Quelle: Frank Prenzel

In der Wassermühle wird Mühlenbräu gereicht

Übrigens wird Neffe Maximilan Sörnitz im Gasthaus „Zur Wassermühle“ den Hut aufhaben. Der Restaurant-Fachmann ist jetzt 28. Sohn Karl Felix (22) steht vorm Abschluss seines Betriebswirtschaftsstudiums und fängt danach im elterlichen Betrieb an. Auch Sohn Jonas (20) wird bereits eingebunden. Am Herd verantwortet Küchenchef Markus Römisch beide Lokale. Die Gäste der Wassermühle erwartet eine sächsische Speisekarte. Dicke Rippe, Zwiebelrostbraten, Höfgener Fischpfanne oder Fährmannsbrett – schon beim Lesen läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Ina Sörnitz unterstreicht, dass alle Speisen frisch zubereitet werden. „Wir kaufen nichts Fertiges.“ Thomas Sörnitz ist auch stolz auf das Mühlenbräu, das gereicht wird. Es gebe sechs verschiedene Sorten Fassbier, hergestellt von der Brauerei Hartmannsdorf nach einem alten Familienrezept.

Ina Sörnitz spricht von einer „aufregenden Zeit“, die vor der Familie und dem Personal steht. „Das wird uns viel abverlangen. Wir sind aber froh, unseren Gästen endlich alles zeigen zu können.“

Von Frank Prenzel