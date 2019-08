Grimma

Hohe Ehrung für den Grimmaer Klaus-Dieter Tschiche. Im Rahmen eines Sommerfestes der SPD Grimma wurde dem 78-Jährigen am Montagabend die Willy-Brandt-Medaille verliehen. Es ist die höchste Auszeichnung, die die Sozialdemokratische Partei Deutschlands an ihre Mitglieder vergibt und damit besondere Verdienste würdigt. Die Gedenkmünze ist nach dem früheren SPD-Vorsitzenden, Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger Willy Brandt benannt.

Ununterbrochen 30 Jahre lang im Grimmaer Stadtrat

Tschiche, der für die SPD ununterbrochen 30 Jahre im Grimmaer Stadtrat saß und das rote Parteibuch seit 1997 trägt, dürfte am Montag etwas sprachlos gewesen sein: Die Würdigung war eine Überraschung. Auch wenn er etwas „peinlich berührt“ gewesen sei, wie er gegenüber der LVZ verriet, freue er sich über die Anerkennung sehr. Er sehe die Ehrung auch ein wenig als Ausgleich für die Verabschiedung aus dem Stadtrat, wo er nach drei Jahrzehnten kommunalpolitischer Arbeit als Dank einen Blumenstrauß und eine Tafel Schokolade erhalten habe. Tschiche, der noch vor fünf Jahren bei der Stadtratswahl die meisten Stimmen auf sich vereinte, verpasste im Mai den Wiedereinzug ins Kommunalparlament.

Letzte Stadtratssitzung in der alten Legislatur in Grimma: Oberbürgermeister Matthias Berger verabschiedet Klaus-Dieter Tschiche (r.), der den Wiedereinzug nicht geschafft hat und seit 1990 im Stadtrat saß. Quelle: Frank Prenzel

Bei der Verleihung der Gedenkmünze würdigte Grimmas SPD-Co-Vorsitzender Ingo C. Runge nicht nur die langjährige Tätigkeit im Stadtrat, wo Tschiche über 300 Ratssitzungen und weit über 1000 Ausschusssitzungen beiwohnte. Er erinnerte auch an dessen Ämter in der Partei, darunter von 2008 bis 2010 als Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Muldental. Tschiche habe sich immer für die Grundwerte der SPD, für Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit eingesetzt. Der Ernst und das Engagement, mit dem er die Ehrenämter und Funktionen ausfüllte, „nötigt allen großen Respekt ab“, so Runge. Als „beharrlicher Streiter um die Sache“ habe sich Tschiche um die Entwicklung seiner Heimatstadt verdient gemacht. „Auseinandersetzungen in der Sache, um am Ende das beste Ergebnis für die Menschen in der Stadt zu erreichen, war die Maxime seiner Arbeit.“

1941 geboren und in der Dübener Heide aufgewachsen

Klaus-Dieter Tschiche, 1941 während des Weltkrieges geboren, stammt aus dem in der Dübener Heide liegenden Dorf Kossa, wo er auch die Schule besuchte. Weil seine Eltern eine Bäckerei nebst Kolonialwarenladen betrieben und damit nicht aus der Arbeiter- und Bauernschaft stammten, wurden ihm bei der Suche nach einem Oberschulplatz Steine in den Weg gelegt. Erfolg hatte Tschiche schließlich in Grimma, wo er einen freien Internatsplatz erhielt und von 1955 bis 1959 das heutige Gymnasium an der Mulde besuchte. Es wurde sein Gymnasium: Nach dem Studium kehrte er als Mathe- und Physiklehrer für acht Jahre an die Schule zurück, und nach dem Mauerfall stand er von 1990 bis zur Rente 2006 als Direktor an der Spitze der Bildungsstätte. Noch heute engagiert sich Tschiche als Vorsitzender von Augustiner-Verein und Augustiner-Stiftung für das Gymnasium. Die Zeit als Kreisfachberater für Mathematik (ab 1973) vervollständigt seine berufliche Biografie.

Tschiche eckte schon zu DDR-Zeiten an

Der vierfache Vater, darunter zwei leibliche Kinder, eckte schon zu DDR-Zeiten mit seiner politischen Meinung an. Nach dem Mauerfall wollte er schließlich Verantwortung übernehmen und fand – nach einem misslungen Versuch, als Einzelbewerber in den Landtag einzuziehen – bei der Sozialdemokratie seine politische Heimat. Tschiche schätzt die Grundwerte der SPD wie Solidarität und Gerechtigkeit, „auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was die Partei in Berlin beschließt“.

In der großen wie in der kleinen Politik sei es wichtig, kompromissbereit zu sein, bringt Tschiche seine Erfahrung auf den Punkt. Politik bedeute, um ein Ergebnis zu streiten; Kritik von außen dürfe nicht als persönliche Beleidigung aufgefasst werden. Tschiche weiß, dass er in Grimma als Meckerer gilt, doch es geht ihm um die Sache. „Ich will etwas für die Menschen erreichen.“ Auch deshalb wird sich der 78-Jährige nicht zurück ziehen und sich weiter für seine Stadt und die SPD engagieren.

Von Frank Prenzel