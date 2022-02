Hohe Inflation: Auswirkung auf Tafel-Vereine in Muldental und Leipziger Land

Leipzig/Landkreis Leipzig

Die Inflation hält Deutschland fest im Griff. In besonderer Weise von den zuletzt gestiegenen Verbraucherpreisen betroffen sind jene, die schon zuvor jeden Cent umdrehen mussten. Denn für sie könnte es in der aktuellen Situation knapp werden. Beim Leipziger Tafelverein, der mit einer Ausgabestelle auch in Borna vertreten ist, spürt man dies ganz deutlich. „Wir verzeichnen derzeit in Leipzig pro Woche etwa 50 Neuanmeldungen. Und dies ist ein Trend, der vor etwa einem Vierteljahr eingesetzt hat“, beschreibt der Vorstandsvorsitzende Werner Wehmer die Situation.

Helfer fehlen

Diese sei zusätzlich dadurch verschärft, dass zum einen einige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer krankheits- oder quarantänebedingt ausfallen und zum anderen der Februar wegen der Inventuren bei den Lebensmittelketten prinzipiell ein schlechter Monat für die Versorgung mit ausrangierten Lebensmitteln sei.

„Ich muss trotz meines fortgeschrittenen Alters derzeit selbst die Waren mit ausfahren, weil uns die Leute langsam ausgehen“, klagt Wehmer und nutzt die Gelegenheit zu einem grundsätzlichen Appell. „Wir benötigen unbedingt neue ehrenamtliche Helfer.“

Zeitversetzte Auswirkungen

Dagegen hat sich die Situation bei der Muldentaler Tafel laut deren Vereinsvorsitzenden Christian Kamprad noch nicht verschärft. „In unseren vier Ausgabestellen Grimma, Wurzen, Trebsen und Colditz kommen wöchentlich immer neue Kunden hinzu. Aber mit dem deutlichen Anstieg der Verbraucherpreise in der jüngeren Vergangenheit ist kein signifikanter zusätzlicher Schub zu verzeichnen gewesen“, so Kamprad.

Dies schließe aber nicht aus, dass dieser noch folgen könnte. „Während die gestiegenen Kraftstoffpreise bei unserer Klientel weniger ins Gewicht fallen, tun es die Heizkosten umso mehr. Und da in der Regel in diesem Bereich mögliche Nachzahlungsforderungen zeitversetzt kommen, rechnen wir schon damit, das weitere bedürftige Menschen den Weg zu uns finden werden“, so der Geschäftsführer des in Tanndorf bei Colditz ansässigen Bildungs- und Sozialwerkes Muldental.

Von Roger Dietze