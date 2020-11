Hohnbacher zimmern sich neuen Dorfmittelpunkt

Colditz/Hohnbach

Gut Ding will Weile haben, sagt das Sprichwort. An diesem Vorsatz orientiert hat sich der Verein Land und Leute Hohnbach und dessen Vorsitzender Jens Hofmann hinsichtlich der Errichtung einer touristischen Sitzgruppe auf einer bislang ungenutzten Wiesenfläche am Schenkenteich. „Über der Planung und Realisierung sind rund vier Jahre ins Land gegangen“, berichtet Hofmann.

Investition im Colditzer Ortsteil mit Landesmitteln gefördert

Dass zuletzt Bewegung in das Unterfangen kam, verdankt der Verein auch Colditz' parteilosem Bürgermeister Robert Zillmann, der auf Fördermöglichkeiten aus dem europäischen Leader-Programm hinwies. „Über das Programm haben wir 80 Prozent der Baukosten erstattet bekommen, die übrigen 20 Prozent hat der Verein beigesteuert“, berichtet er Vorsitzender.

Seit Anfang Oktober können die Hohnbacher nun ihren neuen Treffpunkt nach Kräften genießen. Diesen zu etablieren entsprang keiner spontanen Idee der Hohnbacher Vereinsakteure. „Vielmehr hat es unserem 300 Seelen-Dorf seit der auf den Mauerfall folgenden Schließung des Konsums und des Fleischer- und Bäckerladens über einen langen Zeitraum hinweg an einer zentralen Anlaufstelle respektive einem Treffpunkt für den dörflichen Austausch ermangelt“, erläutert Hofmann. Dieser Missstand sei mit der Sitzgruppe nun abgestellt worden.

Gestaltung des Dorfplatzes ohne Barrieren

Mit Hilfe von ortsansässigen Firmen und der Muskelhypothek der Vereinsmitglieder wurde das Areal am Schenkenteich im Spätsommer ausgehoben, begradigt, mit Schotter verfüllt und anschließend befestigt, sodass auch ein barrierefreies Befahren der Fläche möglicht ist. Diese wird von einer Pergola eingefriedet. Eine Dachplatane soll künftig für Schatten über der Sitzgruppe sorgen.

„Um den ländlichen Charakter zu unterstreichen, soll das Areal im nächsten Jahr Beete mit Sträuchern und Stauden bepflanzt werden, und mit einem von unseren Mitgliedern gebauten und bereits aufgestellten Insektenhotel will der Verein seinen Beitrag zum Naturschutz leisten“, so Hofmann weiter. Der Verein habe es sich zur Aufgabe gemacht, alte Traditionen neu zu beleben und die Gemeinschaft zwischen Jung und Alt zu fördern.

Von Roger Dietze