Grimma

Die Freiwillige Feuerwehr Hohnstädt und die Einwohner des Grimma Ortsteiles sehen am Samstag rot. Die Floriansjünger feiern mit einem Tag der offenen Tür das 80-jährige Bestehen der Einsatzgruppe.

Aus einen losen Bund von Helfern eine Einsatzgruppe geformt

Sie hat ihren Ursprung Mitte des 19. Jahrhunderts. Ein „loser Bund von Helfern“, so ist in der Chronik nachzulesen, formierte sich zur Freiwilligen Feuerwehr. Anlass war die seit dem Mittelalter überall immer dichter gewordene Besiedlung. Damit war die Gefahr von Bränden stetig angestiegen, was die Einwohner auf der Grundlage einer Brandschutzverordnung zum Brandschutz verpflichtete.

Erste Erwähnung im Jahr 1897

Also auch in Hohnstädt, wo die Feuerwehr erstmals 1897 Erwähnung fand. Damals noch als Pflichtfeuerwehr, die zum Schutz der Menschen aufgestellt wurde. Zur ersten Löschtechnik zählten zwei Handdruckspritzen, die sogar bis in die 1950er-Jahre existent gewesen seien. Eine davon wurde im Rittergut nahe der Böhlschen Wiesen stationiert, die zweite in einem Nebengelass des Wasserturmes.

Der Wasserturm diente noch lange Jahre als Domizil der Hohnstädter Floriansjünger. Als offizielles Gründungsdatum wurde der 11. Februar 1939 festgeschrieben. Seitdem zeichnen die Kameraden für den Brandschutz in Hohnstädt sowie im nördlichen Bereich der Stadt Grimma verantwortlich.

Hohnstädter absolvieren 50 Einsätze im Jahr

Dafür eigneten sie sich bei bis zu 45 Übungsdiensten pro Jahr das nötige Fachwissen an. Nur so konnten sie sich als schlagkräftige Truppe bei durchschnittlich 50 Einsätzen behaupten, die pro Jahr zur Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr und technischen Hilfeleistung anfallen.

Von Frank Schmidt