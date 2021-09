Hohnstädter Grundschüler beweisen sich auf Inline-Skates

Grimma

Bewegung in Corona-Zeiten war ein Manko auch an den Muldentaler Schulen. Die Grundschule Hohnstädt in Grimma hat deshalb erfreut auf ein Angebot aus Dresden zurückgegriffen. Dort ist die private Skaterschule „skate@school“ beheimatet und kam jetzt an zwei Vormittagen in die Turnhalle der Grundschule, wo sich die Erst- bis Viertklässler mit Rollschuhen, Helm und Schützern versahen und unter fachkundiger Anleitung einige Übungen absolvierten. Unter anderem galt es, ein Hindernis zu überspringen.

Skate-Trainer Heiko Scherer (re.) weiß, worauf es beim Sprung ankommt – hier mit der 4. Klasse der Grundschule Hohnstädt. Quelle: Thomas Kube

„Wir wollen unser Schuljahr mit viel Bewegung beginnen, weil genau das in den letzten Monaten schlichtweg zu kurz gekommen ist“, sagt die amtierende Schulleiterin Diana Pohl. „Natürlich wollen wir auch unsere Schulkinder zum Skaten anregen, sie können sich hier beim Schulsport einfach mal ausprobieren.“ In der Sporthalle wurde allen Kindern eine komplette Skaterausrüstung zur Verfügung gestellt. Auch die 4. Klasse hatte viel Spaß auf den Rollen.

„Inline-Skating ist eine wunderschöne Sportart für das ganze Jahr“, weiß Skate-Trainer Heiko Scherer. „Wir möchten den Schülern zeigen, wie sie sich richtig auf Inlineskates bewegen und so mehr Spaß an dieser faszinierenden Gleitsportart haben.“

Von Thomas Kube