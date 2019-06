Grimma/Hohnstädt

Das idyllisch gelegene Hohnstädter Pfarrhaus erfährt derzeit eine Außensanierung. Als Matthias Böhme bei Arbeiten an der nordöstlichen Sockel-Ecke plötzlich auf einen metallenen Gegenstand im Mauerwerk stieß, traute er wohl seinen Augen nicht. Was er dann in den Händen hielt, war nichts Geringeres als die Kassette der Grundsteinlegung.

Schatz für Kirchgemeinde Hohnstädt gehoben

Mit ihren Maßen von 20 mal 15 mal 6 Zentimeter fanden die Männer der Trebsener Maurer- und Restauratorenfirma von Bernd Bubnick eine eher kleine Schatulle, vermutlich aus Zink. Ein Schatz für die 350 Seelen zählende Kirchgemeinde Hohnstädt-Beiersdorf ist sie allemal. Die spannende Frage, was sich darin befindet, wurde am 11. Juni zur Sitzung des Kirchenvorstandes beantwortet. „Wir haben die Kassette gemeinsam geöffnet“, erzählt Pfarrer Markus Wendland.

Bei der Sanierung des Pfarrhauses in Grimma-Hohnstädt wurde im Mauerwerk die Schatulle der Grundsteinlegung entdeckt. Sie enthält eine wertvolle Inschrift und zwei Tageszeitungen.

Grundstein-Inschrift und zwei Zeitungen

Neben zwei bilderlosen Zeitungen – die „Nachrichten für Grimma und Umgebung“ vom 19. Juni 1910 (ein Sonntag) und die „Leipziger Zeitung“ vom 18. Juni 1910 (Abendausgabe) – lag ein verschlossener Brief im eingemauerten Behältnis. Münzen hatten die damaligen Bauherren nicht beigelegt. Im Kuvert steckte die Grundstein-Inschrift und damit ein wertvolles Zeugnis für die Kirchgemeinde. Mit der Entdeckung lässt sich endlich auch die Frage beantworten, wann das heutige Pfarrhaus erbaut wurde, nämlich 1910. Die Kirchgemeinde tappte da bislang im Dunkeln, „wir dachten immer an eine Zeit um 1905“, verrät Lutz Simmler, der Beauftragte des Kirchenvorstandes für die jetzige Sanierung.

Inschrift verdeutlicht eine Ungereimtheit

„Es ist ein Zeitzeugnis der Gemeinde und dadurch einmalig“, freut sich Pfarrer Wendland. In der Tat sind der Inschrift Informationen zu entnehmen, die das Wissen der heutigen Hohnstädter Christen vervollständigen. Eine Ungereimtheit tritt allerdings auf. Die Unterzeichner teilen mit, dass der Grundstein am Morgen des 18. Juni 1910 gelegt wurde, ein Sonnabend. Die zwei Zeitungen müssen demnach am Tag nach dem feierlichen Akt in die Kassette gelegt worden sein. Sie wurde also nicht sofort vermauert.

Wegen Arbeitskampfes ruhte Bau 1910

Der Pfarrneubau habe sich notwendig gemacht, heißt es in dem 109 Jahre alten Brief, weil die alte, 1673 vollendete sowie mehrfach an- und umgebaute Pfarre nicht mehr den Anforderungen entspreche. Die Unterzeichner lassen die Nachfahren wissen, welche Namen mit dem Neubau verknüpft sind und dass die Grimmaer Firma Robert Barthel mit der Bauausführung beauftragt wurde. Die Bauleitung hatte Architekt Kandler aus Klotzsche-Königswald inne. Wichtig war den Signierenden auch die Botschaft, dass der Bau des neuen Pfarrhauses durch einen Arbeitskampf im Baugewerbe vom 15. April bis 16. Juni 1910 „fast ganz ruhte“. In dieser Zeit „wurden durch Frevlerhand die angefangene Grundmauer beschädigt und Sandsteinwerkstücke zertrümmert“. Der Schaden: 500 Mark.

Neues Zeitzeugnis kommt in den Grundstein

Über den Fund sei die Archivpflege der Landeskirche informiert worden, berichtet Elke Simmler vom Kirchenvorstand. Das Original der Inschrift kommt nun ins bis 1649 zurück reichende Kirchenarchiv. Der Grundstein des Pfarrhauses wird dafür eine Kopie aufnehmen, denn die heutigen Bauherren wollen der Nachwelt ebenfalls Informationen hinterlassen. Pfarrer Wendland verfasst eine „Inschrift 2019“, zudem sollen eine Tageszeitung, der aktuelle Gemeindebrief und Münzen in den einzumauernden Kupferzylinder.

Außensanierung kostet 70 000 Euro

Zahlreiche Schäden machten die Außensanierung des Hohnstädter Pfarrhauses notwendig. Die Fachleute um Bernd Bubnick schließen Risse, erneuern den Putz, setzen Natursteine instand und geben dem denkmalgeschützten Bauwerk in Anlehnung an die Befunde eine frische Farbe. Rund 70.000 Euro kosten die Arbeiten, je zur Hälfte getragen von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche und der Kirchgemeinde Hohnstädt-Beiersdorf. Laut Bubnick ist das Pfarrhaus im Sächsischen Heimatstil erbaut worden, einem Gegenstück zur Moderne. Im Juli sollen die Gerüste wieder fallen.

Übrigens: In einem der sonst eher drögen Zeitungsberichte der zwei Blätter vom Juni 2010 war zu lesen, dass sich der Kaiser beim Reiten wund gescheuert habe. Er könne aber trotzdem den Regierungsgeschäften nachgehen. Gott sei Dank.

Von Frank Prenzel