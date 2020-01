Hohnstädter Sportler laden zum Neujahrsfeuer ein

Grimma/Hohnstädt

Marschtrommel- und Querflötenklänge durchzogen am frühen Sonnabendabend Hohnstädt. Zudem war in dem Grimmaer Ortsteil kurzzeitig kein Durchkommen mehr. Der Grund: Der Hohnstädter SV hatte zu seinem traditionellen Neujahrsfeuer auf die Sportanlage im Seumeparkweg eingeladen. Und das begann einmal mehr mit einem vom Spielmannszug Mutzschen angeführten Lampionumzug.

Hohnstädter Sportverein bringt sich ins Gespräch

Und mindestens der halbe Ortsteil schien der Einladung zu Glühwein, Kinderpunsch und Plausch an der Feuerschale gefolgt zu sein. „Wir verbinden mit einer Veranstaltung wie dieser natürlich auch die Hoffnung, uns bei den Hohnstädtern immer wieder ins Gespräch bringen zu können“, sagte Dieter Mönch. Er leitet die Geschäfte des Vereins, in dem 400 Mitglieder in den Abteilungen Volleyball, Kegeln, Gymnastik, Fußball und Boxen organisiert sind.

Verein integriert Kinder mit Migrationshintergrund

Insbesondere in den beiden letztgenannten Sparten haben in der jüngsten Zeit einige Sportler mit Migrationshintergrund Aufnahme gefunden. Als Folge dieser Entwicklung ist der Antrag des Vereins, als Integrationsverein anerkannt zu werden, im vergangenen Jahr positiv beschieden worden. „Wir haben in den beiden Abteilungen 15 Kinder und Jugendliche mit Wurzeln in einem anderen Kulturkreis“, berichtete der langjährige Vorsitzende und aktuelle Vize-Vorsitzende Wolfgang Scheufler.

„Es ist eine große Aufgabe für unsere Übungsleiter, die Integration zu bewerkstelligen.“ Man sei aber auf einem guten Weg, wobei es dem einen leichter als dem anderen falle, sich unterzuordnen. „Insgesamt aber läuft der Integrationsprozess ohne größere Schwierigkeiten“, so Scheufler.

Die Hohnstädter laden zum Monatswechsel am 31. Januar und 1. Februar zum zweiten Veranstaltungshöhepunkt im noch jungen Jahr in Gestalt von Fußball-Hallenturnieren ein. In denen werden neben den Alten Herren alle Nachwuchs-Mannschaften an den Start gehen.

Fußballer nehmen Aufstieg in Kreisoberliga in Angriff

Apropos Nachwuchs: Diesbezüglich ist der Hohnstädter SV auf einem guten Weg, um sein großes sportliches Ziel zu bewerkstelligen: mit seiner ersten Männer-Mannschaft in einer der nächsten Spielzeiten aus der Kreisliga A in die Kreisoberliga aufzusteigen. „Unsere A-Jugend ist in der vergangenen Spielzeit in die Landesklasse aufgestiegen und dürfte mit dem Abstieg nichts zu tun haben“, so Scheufler. „Dieses Nachwuchs-Potenzial sollte uns dabei helfen, mittelfristig ein schlagkräftiges Team für den Angriff auf die Kreisoberliga zu formen.“

Von Roger Dietze