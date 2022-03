Holz steht im Borsdorfer BTZ im Mittelpunkt

Landkreis Leipzig/Borsdorf.

Die Zimmererinnung für den Kammerbezirk Leipzig lädt gemeinsam mit der Handwerkskammer zu Leipzig zum ersten Leipziger Holzbautag ein. Dieser findet am 31. März im Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer in Borsdorf, Steinweg 3, statt. Der erste Leipziger Holzbautag ist eine Fachtagung für alle Akteure der Holzbranche in Mitteldeutschland. Unter dem Motto „Holz baut Zukunft“ bietet der Tag eine Bestandsanalyse sowie einen Ausblick auf die Entwicklung des Holzbaus in der Region. „Vor allem aber versteht sich die Veranstaltung als Plattform für den Erfahrungsaustausch und die Diskussion unter Fachleuten“, so Andrea Wolter, Pressesprecherin der IHK.

Potenziale für Holzbau in Mitteldeutschland

In Deutschland werden aktuell 20 Prozent aller Neubauten mit Holz gebaut und das Potenzial des nachwachsenden Rohstoffs sei noch weitaus größer, heißt es in der Ankündigung. „Ein steigendes Bewusstsein für ökologische Belange und gesundes Wohnen machen das Holz zu einem der wichtigsten Werkstoffe der Zukunft. Dabei ist Holz nicht nur beim Neubau interessant, sondern ebenso bei der Sanierung bestehender Häuser.“ Wie steht es um den Holzbau in Mitteldeutschland? Was wollen die Bauherren? Vor welchen Herausforderungen stehen die Betriebe? Welche Entwicklungen sind zu erwarten? Antworten auf diese Fragen gibt es am Donnerstag in Borsdorf.

Begleitet wird die Veranstaltung von einer Ausstellung zu realisierten Holzbau-Projekten in der Region und einer Präsentation verschiedener Dienstleister. Vor allem wird es viel Raum für einen anregenden Erfahrungsaustausch geben. Die Veranstaltung findet in de Zeit von 9 bis 14 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten.

hwk-leipzig.de/holzbautag

Von sp