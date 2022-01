Holzschnitzereien: Nach langen Querelen nimmt Naunhofer Rathaus Schenkung an

Naunhof

„Ein Tag ohne Lachen ist wie eine Dusche ohne Wasser“, lautet eine Lebensmaxime von Günther Schumann. Und so machte sich der bekannte Naunhofer Holzbildhauer frohgemut daran, zwölf wertvolle Skulpturen zu schaffen, die jede für sich eine Eigenschaft des Menschen darstellt. Einmal bei Laune, entschloss er sich sogar, diese Figuren seiner Heimatstadt zu schenken. Das Lachen verging ihm jedoch, als Naunhof die Offerte ausschlug. Erst diese Woche fanden die Werke einen würdigen Platz im Foyer des Rathauses.

„Wir sind glücklich, nach vielen Querelen einen Abschluss gefunden zu haben. Manches ist wirklich unfair gelaufen“, sagt Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) zur Übergabe. Bei ihrem Amtsvorgänger Volker Zocher hatte Schumann seit 2015 versucht, ein offenes Ohr zu finden. Doch, so hieß es immer wieder, im Rathaus gebe es keinen Platz für die 40 bis 50 Zentimeter hohen Schnitzereien, ohne Fluchtwege zu verstellen.

Sponsoren finanzieren Vitrine

Nunmehr lud Schumann Conrad zu sich ein, um ihr sein Anliegen vorzutragen. „Er zeigte mir die Skulpturen, und ich war sofort bereit, sie auszustellen“, rekapituliert die Bürgermeisterin. In Sylvio Mahla, Inhaber der Engel-Apotheke, und Simone Holzhäuser, Inhaberin des gleichnamigen mobilen Pflegedienstes, fand sie zwei Sponsoren, die das Geld für eine nagelneue Vitrine zur Verfügung stellten. Voilà, sie kann jetzt samt Inhalt bestaunt werden.

„Die zwölf Zeitgenossen“ nannte Schumann seine Skulpturen, die er über fast zehn Jahre hinweg aus Lindenholz geschnitzt und 2014 im Fachwerkhaus Ammelshain schon einmal ausgestellt hatte. Weil dem 87-Jährigen mittlerweile das lange Stehen schwerfällt, ließ er sich zum Festakt im Rathaus jeweils eine reichen, um sie in seiner Art zu kommentieren.

Künstler greift Schwächen der Menschen auf

Bei der „Hüllenlosen“, nein, da denke er nicht zuerst an die Bürgermeisterin, sondern an die Naunhofer Seen, an denen früher noch mehr als heute FKK-Kultur herrschte. Auch der „Skrupellose“ könne nicht mit ihr in Verbindung gebracht werden, schließlich handle es sich um eine männliche Figur.

Die Reihe habe begonnen, als er 1990 in der Zeitung las, wie Damen hinter der Grenze zur Tschechoslowakei versuchten, ihre Lebenslage mit Deutscher Mark aufzuwerten. Es entstand die „Schamlose“. Von nun an hatten es dem Naunhofer immer wieder ernste Themen angetan. Davon zeugen der „Arbeitslose“, der „Chancenlose“ und der „Heimatlose“. „Ein Künstler muss immer auch Missstände aufzeigen“, betont er.

Und die kleinen Schwächen des Menschen. Als er für einen seiner Aufträge das Treppenhaus einer Gründerzeit-Villa besichtigen wollte, verwehrte ihm eine Frau den Zutritt. Sie findet sich jetzt als „Resolute Hausmeisterin“ in der Rathaus-Vitrine wieder. Das Pendant dazu ist die „Sprachlose“. Ein Mönch vergnügt sich im Hotel Dolce Vita mit seiner Liebsten, „Geschmacklos“ heißt die Gruppe. Der „Ahnungslose Fußballer“ versteht eine Schiedsrichter-Entscheidung nicht oder will sie nicht verstehen. Und der „Mönch“ nimmt doch lieber ein Handy zur Hand, um mit seinem obersten Dienstherrn zu telefonieren.

Geheimnis um der Modell für die Hüllenlose

„Die Fantasie ist noch nicht erschöpft, aber die Hände machen nicht mehr, was ich will“, bedauert Günther Schumann. Der „Einfallslose“ als letzter der Gruppe ist deshalb nicht auf ihn gemünzt, sondern auf die Zeit, in der es die Stadt aus seiner Sicht nicht hinkriegte, die Figuren so zu präsentieren, wie er es sich erhofft hatte. Nun hat er wieder gut Lachen. „Ich möchte Danke sagen für den Standort. Nur in einem gesunden Ort schlägt die Kunst Wurzeln“, sagt er und fügt verschmitzt an: „Ihr könnt mich alles zu den Figuren fragen, und ich erzähle euch irgendeinen Quatsch. Aber eins kriegt ihr nicht zu erfahren: Wer für die ,Hüllenlose’ Modell stand.“

Von Frank Pfeifer