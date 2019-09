Weißbach/Königsfeld/Bad Lausick

Ein 46-jähriger Honda-Fahrer fuhr am Dienstag auf der S 49 aus Richtung Bad Lausick in Richtung Königsfeld im Landkreis Mittelsachsen. Ungefähr 400 Meter vor dem Abzweig Weißbach kam das Auto in einer leichten Linkskurve vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen mehrere Bäume.

Dabei erlitt der 46-jährige Fahrer schwere Verletzungen, an denen er noch am Unfallort verstarb. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8500 Euro. Die S 49 ist derzeit noch voll gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Chemnitz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von LVZ/gap