Weißbach/Königsfeld/Geithain

Ein 46-jähriger Honda-Fahrer fuhr am Dienstag auf der S 49 aus Richtung Bad Lausick in Richtung Königsfeld im Landkreis Mittelsachsen. Ungefähr 400 Meter vor dem Abzweig Weißbach kam das Auto in einer leichten Linkskurve vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß...