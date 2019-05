Grimma

Mit einer bis Ende Mai gestalteten Ausstellung in der Hospitalkapelle erinnert der Husarenverein Grimma zu den Öffnungszeiten an den Wochenenden an sein 20-jähriges Bestehen. Ein Jubiläum, welches in Verbindung mit dem Brückenfest am 25. Mai gefeiert werden wird, das wiederum auf 300 Jahre Pöppelmannsche Steinbrücke blickt. In unmittelbarer Nähe des Bauwerkes, nämlich auf der Muldewiese am Ostufer gegenüber dem Schloss, schlagen die Mitglieder des Grimmaer Husarenvereins ihr Lager für ein Biwak auf.

Zur Tradition des Grimmaer Husarenvereins gehörte viele Jahre lang ein Biwak, wie es auch zum Brückenfest stattfinden wird. Quelle: Frank Schmidt

Besucher werden damit auf eine spannende Zeitreise genommen und bekommen 200 Jahre Grimmaer Militärgeschichte zum Anfassen geboten. Doch dieser historische Streifzug wäre ohne das Engagement des vor zwei Jahrzehnten gegründeten Husarenvereins undenkbar. Und genau das wollen die Mitglieder um Vereinschef und Rittmeister Jürgen Rolle mit ihrer Sonderausstellung der Öffentlichkeit präsentieren.

20 Jahre Vereinsgeschichte stehen im Vordergrund

„Es geht also nicht primär um die Historie 200 Jahre Husaren in Grimma“, sagt Rolle, „vielmehr um die Bemühungen zur Aufarbeitung dieser Epoche, um diese der Nachwelt erlebbar zu machen und um sich der Tradition der Garnisonsstadt bewusst zu werden, weil das ein prägender Baustein in der Historie von Grimma ist.“

Auch das gehört zur Tradition des 20-jährigen Husarenvereins in Grimma, es einmal richtig krachen zu lassen. Quelle: Frank Schmidt

Und was da alles in den letzten zwanzig Jahren zutage getreten ist, mit welchen Widrigkeiten ja sogar Vorurteilen der Verein zu kämpfen hatte, können interessierte Besucher „Aus dem Tagebuch eines Rittmeisters“ erfahren.

Uhrzeit erinnert an Regimentsgründung

Unter diesem Motto lädt Jürgen Rolle am Dienstag, den 14. Mai um 18.13 Uhr in die Hospitalkapelle oberhalb des Leisniger Berges ein. Nein, die Uhrzeit ist kein Tippfehler, sondern bezieht sich auf das Jahr 1813, in dem die Husaren erstmals in die Regimentsstadt eingeritten sind. Anmeldungen für diese Sonderführung bitte telefonisch unter 03437/915555.

Von Frank Schmidt