Ideen für Strukturwandel in Sachsen: Landkreis-Projekte räumen bei Mitmach-Fonds ab

Der Freistaat schüttet in diesem Jahr 3,2 Millionen Euro Preisgeld im Ideenwettbewerb „Sächsische Mitmach-Fonds“ aus. 247 Projektideen aus dem Mitteldeutschen Revier sowie 313 Vorhaben aus der Lausitz wurden von den Jurys ausgewählt. Darunter sind 72 Gewinner aus und für den Landkreis Leipzig, die für ihre Pläne nun teils beachtliche Zuschüsse erhalten. So sind für die hiesigen zehn kommunalen Anträge – etwa aus Pegau und Böhlen, Bennewitz und Borsdorf – jeweils bis zu 30 000 Euro vorgesehen. Der Wettbewerb soll kurzfristig umsetzbare Vorschläge fördern, die den Strukturwandel zum Braunkohle-Aus für attraktivere und lebenswertere Regionen mitgestalten.

Fast 2000 Projektvorschläge eingereicht

„In der zweiten Auflage der Sächsischen Mitmach-Fonds ist der Ideenreichtum ungebrochen“, sagte Thomas Schmidt ( CDU), Staatsminister für Regionalentwicklung. „Mehr als 1970 Projekt- und Geschäftsideen wurden von Bürgerinnen und Bürgern, von Vereinen und sozialen Trägern, von Schulen und Kitas sowie Kommunen aus dem Mitteldeutschen und dem Lausitzer Revier eingereicht.“ Sie seien Teil eines Strukturwandels, der aus der Mitte der Gesellschaft kommt. „Deshalb wollen wir diesen erfolgreichen Wettbewerb auch in Zukunft fortführen.“

In vier Kategorien sind kreative Köpfe aus dem Landkreis zum Zuge gekommen. Die fünfte – „Łužica/ Lausitz – žiwa dwurěčnosć/lebendige Zweisprachigkeit“ – ist der Stärkung der sorbischen Volksidentität und damit dem Lausitzer Revier vorbehalten gewesen.

Zehn hiesige Kommunen sind Preisträger

In der Rubrik „Kommunen“ gibt es 18 Preisträger aus dem Mitteldeutschen Revier, davon zehn aus dem Landkreis. Die Bandbreite reicht von der Digitalisierung des Geschichtenhofs Wyhra (Stadt Borna) bis zur musikalischen Nachwuchsförderung in einer „Young Music Academy“, die die Stadt Böhlen und die Musik- und Kunstschule „ Ottmar Gerster“ des Kreises planen. Unterstützung für das Jugendforum der Stadt Rötha, einen Natursinnespfad in der Weinteichsenke der Stadt Markkleeberg sowie eine Neue Manufaktur Kultur- und Bürger(innen)werkstatt der Stadt Wurzen sind ebenfalls vorgesehen.

Die Gemeinde Bennewitz will mit dem Stadt-Umland-Landschaftspflegeverband Leipzig-Grün ein Regionalregal für heimische Lebensmittel als Modell zum Nachahmen entwickeln, während in Borsdorf eine Bürger-App für die Region Partheland entstehen soll. Und Pegau plant eine weitere Ausstattung seines Stadtbades, um es zu einer Begegnungsstätte der Generationen zu gestalten. Auch die innovative Verknüpfung von Beteiligungsmodellen in einem kommunalen Netzwerk (Stadt Leipzig / Böhlen) und ein studentischer Ideenwettbewerb für die Seebrücke und die Magdeborner Halbinsel der Gemeinde Großpösna erhalten das Preisgeld.

Förderung des Nachwuchses und des Bürgerengagements

In der Kategorie „Zukunft MINT“ geht es um die Förderung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, aber auch Musik, Sport, Kunst und Soziales. Als eins von drei Großprojekten im Revier wurde „Jugend gestaltet den Wandel: Zukunftswerkstätten mit Jugendlichen“ vom Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig (Sitz Bad Lausick) ausgewählt. Dafür gibt es ebenso bis zu 15 000 Euro wie für eine Wanderausstellung des DokMitt-Vereins aus Rötha (Förderverein zum Aufbau des Dokumentationszentrums IndustrieKulturlandschaft Mitteldeutschland). Sie steht unter dem Arbeitstitel „Abbruch. Einbruch. Aufbruch – Braunkohle und Biografien im Strukturwandel“ und gehört zur Kategorie „Rewir“ über bürgerliches Engagement für ein besseres Miteinander und Zusammenleben. In beiden Gruppen erhalten zudem zahlreiche Klein- und mittlere Projekte Zuschüsse bis 5000 beziehungsweise 10 000 Euro.

Erstmals Geschäftsideen prämiert

Schließlich wurde die Rubrik „Existenzgründer“ neu aufgelegt, um einige regional verankerte Geschäftsideen mit voranzubringen. Über bis zu 5000 Euro können sich unter anderem die „Genossenschaft Alte Schmiede Thierbaum“ ( Bad Lausick), „Omni-Mover“ (Abruf-Mobilität im Kreis) und „Dorfkonsum 2.0“ als Plattform für gemeinschaftliche Nahversorgung freuen.

Preisverleihung im Herbst – Geld gibt es sofort

Alle Gewinner werden per E-Mail informiert. Aus den nicht bedachten Einsendungen sollen per Online-Abstimmung noch zwei Publikumspreise ermittelt werden; Details stehen noch aus. Im Herbst ist zudem die große Preisverleihung in Dresden geplant, Termin und Ort werden später benannt. Die Zuschüsse können allerdings sofort angefordert werden. Sollen doch die Vorhaben noch in diesem Jahr umgesetzt werden, spätestens aber bis zum 31. Mai 2021.

www.mitmachfonds-sachsen.de/preistraeger2020

Von Olaf Krenz