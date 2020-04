Illegale Tierhaltung und Schlachtung in Grimma: Tatverdächtiger soll Tiere geschächtet haben

Grimma

Die Aufsehen erregenden Funde von etwa 70 Plastesäcken mit Schlachtabfällen von Schafen in vier Fällen haben am Montag zu einer Razzia auf einem Firmengelände in der Hengstbergstraße in Grimma-Hohnstädt geführt. Der 35-jährige Inhaber eines Holzpalettenhandels aus Leipzig mit syrischer Abstammung steht im dringenden Verdacht, mit dem Funden der Tierkadaver in Verbindung zu stehen.

Anzeige führt zum mutmaßlichen Täter

Die Ermittlungsbehörden sind dank einer Anzeige auf den Mann aufmerksam geworden. Während von amts wegen ermittelt wird, informierte die Amtstierärztin Asja Möller über fachliche Details in diesem Fall. Demnach sind auf dem Betriebsgelände hinter einem großen Stapel Holzpaletten etwa 50 Schafe vorgefunden worden. „Die Tiere stammen nicht aus eigener Haltung des Beschuldigten, sondern aus mehreren Bundesländern“, sagte Möller. Ob es sich dabei um ganz normale Ankäufe handelt oder gar um Diebesgut, werde noch ermittelt.

Anzeige

In zwei hinter Paletten versteckten Containern sind die Schafe zur Schlachtbank geführt worden. Quelle: Frank Schmidt

Weitere LVZ+ Artikel

Sicher ist, dass die Tiere in zwei Containern zur Schlachtbank geführt worden, die ebenfalls hinter dem Palettenstapel gut versteckt aufgestellt sind. „Ich kann bestätigen, dass die Schafe vor der Schlachtung nicht tierschutzgerecht betäubt wurden, sprich die hatten kein Bolzenschussloch oder keine Brandmarken von einer Elektrozange am Kopf“, sagte die promovierte Amtstierärztin. Das lasse den Schluss zu, dass die Schafe nicht geschlachtet, sondern geschächtet worden sind. Sie seien Opfer einer rituellen Schlachtung nach islamischem Muster geworden. Der Fastenmonat Ramadan begann am 23. April.

Verdacht von rituales Schlachten

Um die Art der Tötung abschließend klären zu können, sind die noch sichergestellten Köpfe zur pathologischen Untersuchung eingeschickt worden. Ob die gefundenen Schlachtabfälle tatsächlich von dem illegalen Schlachthof in Grimma stammen sei nicht erwiesen, stellte Möller klar. Auch konnte nicht abschließend ermittelt werden, von wie vielen Schafen die Schlachtabfälle illegal entsorgt worden sind, weil die gefunden Abfälle wie Köpfe und Gliedmaßen zahlenmäßig nicht zusammenpasste, ließ die Amtstierärztin wissen. „Es gibt aber eine Reihe von Indizien, die für einen Zusammenhang sprechen.“

Wie hier am Fuße der Autobahnbrücke A14 bei Wednig Gemeinde Trebsen sind im Muldental erneut Kadaver und Schlachtabfälle von Schafen skrupellos in der Botanik entsorgt worden. Quelle: Frank Schmidt

Neben den Schafen wurde auch eine größere Anzahl von Tauben sichergestellt. „Das sind für den Beschuldigten klassische Haustiere. Es handelt sich um Rassetauben, sehr gute Zuchttauben. Man weiß ja, dass die Menschen im Orient zu Tauben eine Affinität haben“. Das Geflügel, wie auch die Schafe sind „zur Gefahrenabwehr“ eingezogen worden, da es sich um keine artgerechte Tierhaltung gehandelt habe.

Lesen Sie zum Thema:

Von Frank Schmidt