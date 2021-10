Im Bad Lausicker Waldfrieden sorgt Kneipp für mehr Ruhe

Bad Lausick

Ein Kneipp-Verein wurde jetzt in Bad Lausick gegründet. Er will dazu beitragen, dass die Stadt mit ihrer 200 Jahre alten Kur-Tradition bald auch als Kneipp-Kurort punkten kann. Gesund leben nach den Maßgaben, die der Naturheilkundler Sebastian Kneipp im 19. Jahrhundert entwickelte und die weit über Deutschland hinaus Widerhall finden – das praktiziert die AWO-Kindertagesstätte „Waldfrieden“ in Bad Lausick schon seit langem. Für die vom Kneipp-Bund zertifizierte Einrichtung ist 2021 ein Jubiläumsjahr, denn seit 20 Jahren wird das einstige Kinderheim als Krippe und Kindergarten genutzt.

Die eigene Mitte finden

Kneipp wirkt: „Wir merken das an den Kindern ganz deutlich. Sie sind ruhiger, entspannter, und sie sind weniger anfällig für Erkältungskrankheiten“, sagt Cindy Langhardt, die die Kindereinrichtung des Trägers AWO-Kinderwelt leitet. Die fünf Säulen, auf die Kneipp seine Lehre gründet, haben im Alltag der Heranwachsenden ihren festen Platz: Neben der Heilkraft des Wassers und der Wirkung von Heilkräutern geht es um Bewegung, um Ernährung und um Balance. „Wir strukturieren den Tagesrhythmus von der äußeren zur inneren Ordnung, um die Mitte zu finden.“

Erzieherin Vanessa Schwarzenberg zeigt Emilia, Luis und Hedda, wie man richtig bürstet – eine belebend wirkende Übung, die die Kinder während ihrer Spielzeit auch selbstständig machen können. Quelle: Jens Paul Taubert

Wassertreten kommt an

Dazu dienten Rituale, aber auch Entspannungen mit Klangschalen, das Raumklima oder Lavendel-Säckchen mittags als kleine Einschlaf-Hilfe. Wie Kneipp ist auch der Name „Waldfrieden“ Programm, denn das Haus liegt unmittelbar am Forst. „Wir sind jeden Tag draußen in der Natur. Wassertreten praktizieren wir schon mal in einem Bachlauf, ansonsten in unserem weitläufigen Garten“, sagt Langhardt. Ein Garten, indem nicht nur Kräuter und Beeren wachsen und die Mahlzeiten bereichern, sondern wo eine eigene Turnhalle Bewegung auch an unwirtlichen Tagen möglich macht.

Freude der Kinder steckt an

„Vor zehn Jahren haben wir die ersten Ideen gesammelt, um unsere Einrichtung weiterzuentwickeln. Wir haben uns gefragt, was passt zu uns, und sind dabei auf Kneipp gestoßen. Das Zertifikat Gesunde Kita hatten wir schon“, blickt Langhardts Stellvertreterin Susanne Büchner zurück. Die Eltern hätten die Überlegungen von Beginn an mitgetragen. „Sie sehen das ebenfalls als Bereicherung. Viele machen zu Hause mit, weil die Kinder daran so viel Freude haben.“ Die Erzieherinnen qualifizierten sich für das neue Profil. 2014 erfolgte die Anerkennung durch den Kneipp-Bund Bad Wörishofen, der Dachverband für 1200 Kneipp-Vereine ist. Seither folgen aller zwei Jahre Lehrgänge zur Auffrischung, und auch jene neue Erzieherin im Team qualifiziert sich entsprechend.

Eltern und Förderverein planen Garten-Sauna

„Kneipp ist cool. Das sagen unsere Kinder, und es kommt auch bei den Eltern gut an“, sagt Robert Fischer. Der Ballendorfer hat als Elternvertreter über Jahre diese Entwicklung mit begleitet. Das Konzept mache Spaß, werde geschätzt. Ehe Corona mit vielen Beschränkungen kam, sei die Große Gruppe einmal in der Woche in die Saune im „Riff“ gegangen. „Jetzt gibt es die Idee, eine kleine Garten-Sauna zu bauen“, sagt Fischer. Elternrat und Förderverein würden sich des Projektes innerhalb der nächsten zwei Jahre annehmen.

Aus Kinderheim wurde Kindergarten

Zur Jahrtausend-Wende richtete die Arbeiterwohlfahrt Mulde/Collm in dem Gebäude, das 1903 als Ausflugslokal eröffnet worden war und das von 1957 bis in die Neunziger als Kinderheim diente, eine Kindertagesstätte her. Sie wurde Schritt für Schritt ausgebaut. Heute kümmern sich hier zehn Erzieherinnen um 56 Mädchen und Jungen im Krippen- und Kindergarten-Alter. Die spielerische Beschäftigung mit einer Fremdsprache war in den ersten Jahren ein Markenzeichen. Heute gilt Sprache, allerdings Deutsch, ebenso eine besondere Aufmerksamkeit: Über das Bundesprogramm „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ bietet Lisa Helle, eine dafür speziell qualifizierte Erzieherin, gezielte Förderung und Kindersprechstunden an, widmet sich den Vorschülern, berät Eltern.

20 Jahre „Waldfrieden“ konnte nur klein gefeiert werden: Eine der Jubiläumstorten, die der Förderverein stiftete: Der "Waldfrieden" in Marzipan. Quelle: privat

Jubiläum wird 2022 nachgefeiert

Apropos Eltern: „Wir freuen uns über das hervorragende Miteinander“, sagt Cindy Langhardt. Eltern, Elternrat und Förderverein seien wichtige Partner. Der Verein, der sich vor einigen Jahren maßgeblich um die Instandsetzung der Turnhalle, überraschte die Kinder zum „Waldfrieden“-Geburtstag mit fantasievoll gestalteten Torten. Groß gefeiert werden konnte das Jubiläum Corona-bedingt nicht. Das soll im nächsten Jahr nachgeholt werden mit einem Sommerfest.

Dass das Kneipp‘sche Gesundheitskonzept in Bad Lausick jetzt eine größere Öffentlichkeit erfährt, Langhardt und ihr Team freut das. „Wir werden uns da gern einbringen“, sagt sie. Und mit den Kindern bald auch das Kneipp-Tretbecken ausprobieren, das im erweiterten Kurpark am Schwanenteich errichtet wurde.

Von Ekkehard Schulreich