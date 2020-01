Im Colditzer Rathauses Botschaft von 1888 entdeckt

Colditz

Eine volle Stadtkasse hätten er und seine Mannen nicht entdeckt, flunkert der Bauleiter. Dafür aber den Gruß eines Colditzer Zimmerermeisters von 1888. „Auf der Rückseite der historischen Dielen vermerkte Karl Köhler in Schönschrift, dass er den Fußboden am 10. und 11. Dezember verlegte.“ Ullrich Hoffmann ist Geschäftsführer des Leipziger Architektur- und Ingenieurbüros Hoffmann & Hofmann. Bei der mit Spannung erwarteten Modernisierung des Colditzer Rathauses hat er den Hut auf.

Vom Herbst 2019 bis voraussichtlich Ende 2021 fließen 4,5 Millionen Euro in das denkmalgeschützte Gemäuer. Der Freistaat Sachsen fördert das Projekt zu zwei Dritteln. Anderthalb Millionen bezahlt die Stadt Colditz aus eigener Tasche. Mit seinen drei prächtigen, durch schwungvolle Verzierungen beinahe barock anmutenden Renaissance-Giebeln, dem güldenen Balkon und der Turmuhr samt zänkischen Ziegenböcken zählt das Rathaus zu den schönsten der Region.

Heiße Bauphase steht unmittelbar bevor

Kran, Container, Firmentafel verraten: Der Beginn der heißen Bauphase steht unmittelbar bevor. Ende des Monats soll das Gebäude eingerüstet werden. Danach starten die Dach- und Zimmererarbeiten. Zudem überholt man sämtliche Balken. Möglichst viele von ihnen wollen die Handwerker erhalten. Nur was nicht mehr zu retten ist, werde ausgetauscht. Unterdessen kommt im Hof der Anbau eines behindertengerechten Treppenhauses mit Aufzug gut voran.

Laut Restauratorin Diana Berger-Schmidt geht das mehrfach erweiterte Rathaus auf die Mitte des 17. Jahrhunderts zurück. Ein Vorgängerbau stand noch direkt auf dem Markt. Dieser wurde 1504 durch einen Brand vernichtet. Der Volksmund machte den zündelnden Bäckersknecht Clemens Bock dafür verantwortlich. Von 1537 bis 1558 wurde das Rathaus am jetzigen Standort errichtet, wobei angrenzende Häuser der Töpfergasse eingebunden wurden. 1637 besetzten die Schweden den Ort und legten Feuer.

Letztes unsaniertes städtisches Rathaus Sachsens

Ex-Bürgermeister Matthias Schmiedel sprach immer wieder vom vermutlich letzten unsanierten städtischen Rathaus in Sachsen. Sein Nachfolger Robert Zillmann (parteilos), der mit seiner Verwaltung vorübergehend ausgezogen ist, will das ändern. An seiner Seite das zehnköpfige Team aus Planern und 26 am Bau beteiligte Firmen. Die gehen zum Teil äußerst raffiniert vor. Statt das Gemäuer aufwändig abzudichten, legen sie es mittels eines elektroosmotischen Verfahrens trocken.

Im Winkel von 30 Grad würden Anker aus Edelstahl ins Mauerwerk gebracht. Diese erzeugten ein Spannungsfeld, das den Feuchtetransport beeinflusse. Im Januar 2021, so Planer Hoffmann, starte der Innenausbau. Bauamtsleiterin Kathleen Kunz: „Im Erdgeschoss wird es eine Ausstellung geben, in der ersten Etage neben dem Besprechungsraum auch einen Saal für Trauungen und den Rat. Im Obergeschoss sitzt die Finanzbuchhaltung.“ Den Rest beanspruche das Hauptamt.

Tage der offenen Baustelle

Der sichtbare Porphyr werde aufgearbeitet, der Anstrich der Fassade aufgefrischt. Als anspruchsvoll gelte die Ertüchtigung der Decke über dem künftigen Saal. Für die Colditzer besonders interessant werde der Umgang mit dem acht Meter hohen Turm. Projektleiter Hoffmann kündigte an, ihn komplett nach unten zu hieven. Wetterfahne, Glocke und goldene Kugel könnten sich die Einwohner und Gäste der Stadt im Rahmen von Tagen der offenen Baustelle Ende 2020 sowie im Sommer 2021 aus nächster Nähe anschauen.

Der Turm werde direkt auf der Baustelle instand gesetzt. Er bestehe aus einem Holztragwerk, das mit Schiefer gedeckt sei. „Und wer weiß“, holt Ullrich Hoffmann aus: „Vielleicht kommen bei der Öffnung des Knaufs interessante Nachrichten von 1936 zum Vorschein. Ich bin sicher, dass die Altvorderen uns eine Botschaft hinterlassen haben. Das ist eigentlich üblich“, sagt er und erinnert an die Zeilen des Zimmerers Karl Köhler: „Auch der hatte an die Nachwelt gedacht.“

Von Haig Latchinian