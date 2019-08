Grimma

Skaten, Fußball spielen und Gemüse anbauen: In der Alten Spitzenfabrik in Grimma treffen sich regelmäßig Jugendliche. Das „Dorf der Jugend“ soll die jungen Bürger zur Mitbestimmung motivieren. Und es bildet einen Gegenpol zu Rechten, die sich nach Angaben der Jugendlichen hier auf der Straße mit dem Hitlergruß begrüßen und auf deren T-Shirts „Nazi“ steht. Nicht nur wegen ihnen blicken die Heranwachsenden mit Sorge auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen.

Seit das „Dorf der Jugend“ 2014 startete, ist Johanna Bahr dabei. „Ich bin in dem Projekt großgeworden“, sagt die 19-Jährige aus Grimma. Es ist der Grund, warum sie noch immer regelmäßig von ihrem Studienort Leipzig hier her fährt. „Das Projekt ist ein Stück Heimat, eine Art Dorfplatz für mich“, sagt Bahr. Hier habe sie gelernt, Konflikte zu lösen und auch mit schwierigen Menschen umzugehen.

Basisdemokratische Entscheidungen

Alle zwei Wochen treffen sich die engagierten Jugendlichen - meist sind es etwa 20 - zum Plenum in der alten Fabrik. Basisdemokratisch wird über größere Veranstaltungen entschieden oder darüber, wie der Garten umgestaltet wird. „Viele Leute verkennen, dass Jugendliche mündig sein dürfen“, sagt Sozialarbeiterin Carolyn Reg'n. Gerade das Ausdiskutieren von Dingen stärke den Nachwuchs. „Durch den Skatepark erreichen wir ganz unpolitische Jugendliche“, erzählt sie. Ihre Hoffnung ist, dass sie so gar nicht erst mit rechten Positionen sympathisieren.

Auf die Landtagswahl blicken sie angesichts der guten Umfragewerte für die rechtspopulistische AfD mit gemischten Gefühlen: Das „Dorf der Jugend“ ist neben Spenden auch auf Fördergeld des Freistaats angewiesen. Die Jugendlichen haben Angst vor Nachteilen bei einer neuen Kräfteverteilung im Landtag.

„Kein Mensch in Grimma steht neutral zu uns“, sagt Bahr. Entweder die Bürger unterstützten das Jugendzentrum oder sie seien dagegen. Die AfD-Mitglieder stünden dem Projekt besonders negativ gegenüber, so Bahr. Provokante Graffitis an den Außenwänden hatten im Frühjahr für hitzige Diskussionen im Stadtrat gesorgt - damals allerdings noch ohne AfD-Vertreter. Es ging darum, ob die Stadt dem Förderverein des Jugendprojekts beitreten sollte. Bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung ist die Stadt seitdem Förderer des Projekts.

Persönlichkeit und Selbstbewusstsein entwickeln

13,4 Millionen Euro sind im aktuellen Haushalt des Freistaats pro Jahr sachsenweit zur Förderung der Jugendpauschale vorgesehen. „Es ist unser Auftrag, jungen Menschen gute Startchancen zu geben. Unsere Jugendzentren in den Städten sowie im ländlichen Raum sind dabei wichtige außerschulische Lern- und Begegnungsorte“, betont Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch ( CDU). Jugendzentren ermöglichten Kindern und Jugendlichen, die eigene Persönlichkeit und ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln, sagt Klepsch.

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) sieht das ähnlich: Er findet es toll, dass das „Dorf der Jugend“ Freiräume bietet, eigene Wege zu gehen. Es gehe nicht darum, im Jugendparlament Bundestag zu spielen und den Erwachsenen nachzueifern, so Berger. Die Jugendlichen verwalteten sich selbst und fragten nur selten nach Hilfe der Stadt.

Bundesweit sei das einzigartig, erklärt Sozialarbeiter Tobias Burdukat. Anders als in soziokulturellen Projekten schaffen die Jugendlichen ihre Angebote hier selbst, es werden keine Kurse angeboten. Wer skaten wolle, müsse eben überlegen, wie er einen Skaterplatz bauen kann. Burdukat hatte die Idee zum Projekt. Mittlerweile kümmert er sich um das Gelände und referiert über Jugendarbeit im Hinterland. Das Interesse sei groß, sagt er.

Von Theresa Held, dpa