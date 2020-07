Im Grimmaer Ortsteil Großbothen schlummert eine Rarität

Grimma/Großbothen

Mit der Rückkehr des Museums im Wilhelm Ostwald Park zu den normalen Öffnungszeiten bleibt auch ein unersetzlicher Schatz nicht länger den Blicken verborgen. Gemeint ist die beeindruckende Bibliothek des Chemie-Nobelpreisträgers, der von 1853 bis 1932 lebte und einen naturwissenschaftlich geprägten literarischen Reichtum anhäufte. In vier Räumen des Museums im Grimmaer Ortsteil Großbothen stapeln sich die wertvollen Bücher vom Boden bis an die Decke.

Datenbank in Großbothen umfasst 24.000 Titel

Sage und schreibe 24.000 Einträge enthält die Datenbank der Bibliothek, die nicht nur Bücher, sondern auch Zeitschriften und Dokumente umfasst. Etwa 80 Prozent des Bestandes bekommen die Museumsbesucher vor Augen geführt. „Wir haben aber auch noch Bücher in unserem Depot“, verrät Museologin Aline Pfannenschmidt (47), die wie ihre Kollegin Katy Reimelt (42) seit 2009 im von der Gerda und Klaus Tschira-Stiftung getragenen Wilhelm Ostwald Park tätig ist.

Pfannenschmidt weiß eine Geschichte zu erzählen, die Bände spricht. Als Wilhelm Ostwald im Jahr 1906 von Leipzig nach Großbothen zog, soll er das Gewicht der Bücher unterschätzt haben. „Der Boden des Hauses konnte die Last nicht tragen, so dass man im Keller Stützen einbauen musste“, berichtet die 47-Jährige.

Anordnung der Bücher wie zu Ostwalds Zeiten

„ Ostwald hat mit den Büchern gearbeitet und wohl fast alle in der Hand gehabt“, schildert Museologin Reimelt. Der Museumsbesucher findet die Werke so angeordnet, wie sie der Nobelpreisträger einst in den mächtigen Regalen seiner Arbeitsräume platziert hat. Hatten im Haus Energie, in dem sich heute das Museum befindet, im Laufe der Jahre Handwerker das Sagen, kam die Lektüre danach immer wieder an ihre originale Stelle. Der Besucher betritt also eine erlebbare Bibliothek und spürt Ostwalds Forschergeist.

Auf dem originalen Schreibtisch liegt die Autobiografie

Vor allem dank der Bücher an den Wänden strahlt das Museum einen unverwechselbaren Charme aus. Der Blick auf die prachtvolle Bücherwelt des Wissenschaftlers soll unverstellt sein, weswegen auf Gitter oder Glas vor den Bänden verzichtet wird. Allerdings ist es Besuchern nicht erlaubt, Exemplare aus den Regalen und Schränken zu ziehen. Lediglich die Bücher auf dem originalen Schreibtisch Ostwalds dürfen in die Hand genommen werden. Hier liegt zum einen die „Lebenslinien“ genannte Autobiografie, die das Genie fünf Jahre vor seinem Tod in drei Bänden verfasste. Zum anderen kann im Buch „ Wilhelm Ostwald. Mein Vater“, das seine Tochter Greta schrieb, geblättert und gelesen werden.

Ostwald schrieb 45 Lehrbücher

„Für Bücher ist immer Geld da“, soll der Wissenschaftler einst seinen fünf Kindern gesagt haben. Insofern wuchs sein Bücherschatz beständig. Ostwald bekam aber auch viele Exemplare zugeschickt – manchmal mit einer Widmung. So wurden seine 45 Lehrbücher, die er schrieb, in mehrere Sprachen übersetzt, darunter Kroatisch, Polnisch Norwegisch und Japanisch. Solche Ausgaben zieren die Sammlung ebenso wie seine Werke in deutscher Sprache, teils in Erstauflage. Auch die sechs Zeitschriften, die der Nobelpreisträger heraus gab, befinden sich als gebundene Ausgaben im Haus.

„Die Schule der Chemie“ – er verschlang das Buch

Ein Buch soll Ostwald schon als Kind geprägt haben: „Die Schule der Chemie“ von Julius Adolph Stöckhardt. „Es heißt, er habe es gierig verschlungen“, erzählt Reimelt. Jahrzehnte später verfasste der Wissenschaftler ein eigenes Buch mit gleichem Titel. Beide sind Bestandteil der historischen Bibliothek, die einige Raritäten aufweisen kann. Das älteste Exemplar stammt von 1745 und wurde in französischer Sprache heraus gegeben: „Lecous de Physique“ – Physikalische Experimente. Als Highlight der Ostwald’schen Sammlung bezeichnet Pfannenschmidt eine französische Enzyklopädie der Wissenschaft und Künste von 1777 bis 1779. Das unbebilderte Lexikon umfasst 45 Bände.

Bei Führungen erkundigen sich gerade Kinder oft nach dem ältesten Buch. Die Museologinnen ziehen dann aber auch gern das dickste Schriftwerk aus dem Regal – ebenfalls in französischer Sprache verfasst: die „Bibliografique Universel“ von Manuel du Répertoire. Es misst am Rücken zwölf Zentimeter.

Exemplare werden der Restaurierung zugeführt

Den Zustand der Bücher bezeichnet Pfannenschmidt von „sehr gut bis sehr schlecht“. Fünf bis 20 Bücher lasse die Stiftung pro Jahr restaurieren. Kein billiges Unterfangen, denn für ein einzelnes Exemplar verlangen Experten gleich mal bis zu 500 Euro. Zudem wird alles Mögliche getan, um die Ostwald’sche Bibliothek vor Umwelteinflüssen zu schützen. In den Museumsräumen werden ständig Feuchtigkeit und Temperatur überwacht, alle Fenster sind mit UV-Schutzfolien versehen. Dennoch hinterlässt der Publikumsverkehr seine Spuren.

Sammlung steht zur freien Verfügung für Forscher

Die Bibliothek ist nicht zum Verstauben da. Sie steht zur freien Verfügung und kann mit Hilfe der Park-Mitarbeiter kostenlos genutzt werden. Allerdings müssen die Bücher im Haus bleiben. Eine kleine Handbibliothek in der ersten Etage mit einem Arbeitsplatz für Recherchen ergänzt das Lese- und Forschungsangebot im Wilhelm Ostwald Park. Hier stehen zum Beispiel Publikationen über Ostwald oder zu Chemie und Physik in den drei Regalen. „Die Handbibliothek ist in den letzen zehn Jahren entstanden“, erläutert Reimelt.

Natürlich grenzt sich der Nutzerkreis der in die Jahre gekommenen Fachbibliothek ein. Oft seien es Wissenschaftler, die sich mit speziellen Buchwünschen an den Park wenden, so die 42-Jährige. Und zwar aus aller Herren Länder. „Wir haben Anfragen aus Japan, Amerika, Australien, Brasilien oder Russland“, ergänzt Pfannenschmidt. Jährlich reist etwa eine Handvoll Wissenschaftler sogar an, um in Großbothen dank der Bücher und Objekte aus Ostwalds Zeiten Forschungen nachzugehen.

Auch Schüler nutzen die Fachbibliothek

Auch Schüler der Region stecken hin und wieder ihre Forschernase ins Haus. Im zu Ende gegangenen Schuljahr zum Beispiel waren es zwei Zehntklässler. Die eine Schülerin schrieb eine Facharbeit zur Farbenlehre, die andere über Mendelejew und Ostwald.

Übrigens wächst der Bestand der historischen Bibliothek noch heute. „Wenn wir fündig werden, kaufen wir hinzu“, erläutert Reimelt und beschreibt ein markanten Beispiel. Ostwalds Farbenfibel erschien seinerzeit im familieneigenen Unesma-Verlag in 16 Auflagen. „Pro Auflage wurde nur 1000 Exemplare hergestellt“, weiß Reimelt. Da es noch keinen Vierfarbdruck gab, wurden die Farbquadrate aufwendig in jedes Exemplar hinein geklebt. „Das sind handgefertigte Raritäten“, betont die Museologin. Leider fehlten in Großbothen einige Fibel-Auflagen, doch nach Recherchen konnte die Kollektion vervollständigt werden.

1932 befasste sich Ostwald mit Goethes Farbenlehre

Kurz vor seinem Tod, 1932, schrieb der sächsische Nobelpreisträger im Haus Energie sein letztes Buch. In „Goethe. Der Prophete“ setzte er sich mit der Farbenlehre des Dichters auseinander. Und ob die Werke der umfangreichen Sammlung nun senkrecht oder waagerecht in den Regalen der einstigen Wirkungsstätte schlummern – man kann im Museum den Eindruck gewinnen, Ostwald hat noch gestern hier gearbeitet und eine wichtige Schrift in die Hand genommen.

Heutzutage allerdings muss auch für den Diebstahlschutz Vorsorge getroffen sein. Jede Publikation der historischen Sammlung, in der sich kaum Belletristik findet, ist mit einer Buchsicherung versehen. Zudem wachen rund um die Uhr Kameras im Museum.

Öffnungszeiten des Museums: Täglich von 10 bis 17 Uhr – außer donnerstags. Adresse: Grimmaer Straße 25 in Großbothen bei Grimma.

