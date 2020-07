Das Handeln der Naunhofer Stadtverwaltung will Anna-Luise Conrad transparenter gestalten. Im LVZ-Interview nach 100 Tagen Amtszeit als Bürgermeisterin spricht sie auch über anstehende Aufgaben. Dazu gehören eine Samstagsöffnung, Tourismus an den Seen und neue Lösungen für den innerstädtischen Verkehr.