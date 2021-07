Im Jugendhaus Bad Lausick sprüht es vor Farbe und Energie

Bad Lausick

An der Wand ein Porträt des Boxers Mike Tyson, Charakterköpfe, sphärische Welten, die aus sich heraus leuchten würden, wäre es dunkel im Raum. Philipp Burghardt malt, sprüht Bilder. Eine luminiszierende Grundierung der Leinwand sorgt für Schwarzlicht-Effekt. Der 29-jährige Wahl-Bad-Lausicker hat im Kinder- und Jugendhaus soeben sein Atelier bezogen. Die Wahl dieses Ortes geschah, obwohl er lange einen Raum suchte, keinesfalls aus einer Verlegenheit heraus.

In der Pop-Art findet er sich wieder

„Ich habe mir alles autodidaktisch beigebracht. Es ist die Pop-Art, in der ich mich wiederfinde“, sagt Burghardt, der mit seiner Frau und der sechs Monate alten Tochter in diesem Frühjahr von Dresden ins Muldental wechselte. Und damit zurückkehrte in eine Region, die ihn, aufgewachsen in einem Dorf nahe Grimma, geprägt hatte.

Er hatte mehrere handwerkliche Berufe gelernt, sogar den Meister gemacht, sich dann aber doch für das entschieden, was ihn seit einem halben Jahrzehnt immer deutlicher beherrscht. „Eigentlich habe ich aus Jux und Dollerei begonnen zu malen“, sagt er. Genauer gesagt: zu sprühen. Denn drei Viertel der Bilder gestaltet er quasi aus der Dose.

Die ersten Bilder waren für Freunde. Die ermutigten ihn. „Der Zuspruch überraschte mich. Er weckte meinen Ehrgeiz. Ich musste mich entscheiden.“

Art of Demencia: Philipp Burghardt in seinem Element. Quelle: privat

Spray Paint spricht vor allem Mädchen an

Er entschied sich – für das Kreative und für Bad Lausick. Die sonnenhelle Kammer unter dem Dach des Jugendhauses, vor Jahren Sitz der Jugendberatungsstelle, ist Burghardts neuer Arbeitsort. Keinesfalls ein stilles Kämmerlein einsamen Schöpfertums. „Mir war klar, wenn ich mich hier niederlasse, dann will ich was mit den Heranwachsenden machen.“

Ein Workshop, der einführt in Spray Paint und Acryl Art startete Anfang Juli. Er soll sich durch den Sommer ziehen und am 3. September mit einem Acryl Pouring enden. Und das Gegenteil bieten von sprichwörtlich grauer Theorie. Bereits zum Auftakt bekamen die Mädchen nach kurzer Unterweisung Farben in die Hand. Kosmische Landschaften auf Fotopapier waren die ersten Ergebnisse, die sie mit nach Hause nehmen konnten und die auch im Freundeskreis Neugier wecken sollen.

Emilia bei der Arbeit mit der Sprühdose. Quelle: privat

Gemeinsamer Neustart nach der Corona-Pause

„Das ist eine Win-Win-Situation für alle“, sagt Thomas Schuricht, Leiter des von der AWO Mulde/Collm getragenen Jugendhauses. Noch ehe er, der im März vergangenen Jahres kam, loslegen konnte, legte Corona alles lahm. Inzwischen ist Schuricht dabei, gemeinsam mit den jungen Nutzern die Einrichtung wieder hochzufahren, vor allem aber neu auszurichten.

Da ist ihm Untermieter Philipp Burghardt lieb, denn der passt ins Konzept. „Gemeinsam mit den Jugendlichen klären wir, was läuft und wie die Räume genutzt werden können“, sagt er. Im Keller entsteht ein Fitnessraum. Ein Jugendcafé ist im Gespräch. „Begleitend selbst verwaltet“, lautet Schurichts Devise.

Die hier schon lange beheimateten „Movetastics“ wollen einen Tanzkurs etablieren. „Wir bauen einen Fußballklub auf, kochen gemeinsam etwas Gesundes, kooperieren dabei mit der Grimmaer Tafel, um den Schülern das Essen kostenlos anbieten zu können.“

Unterm Dach des Kinder- und Jugendhauses ist eine Werkstatt eingezogen, die zugleich Atelier ist. Quelle: privat

Angebote während der Sommerferien

Während der Sommerferien ist nicht nur Burghardts Workshop – freitags ab 13 Uhr – eine Konstante. In den ersten drei Wochen gibt es einen großen Trödelmarkt, Kochrunden, Brettspiel-Nachmittage. Im Außenbereich kann der Nachwuchs Volleyball spielen. In der zweiten Hälfte ist das Haus ebenfalls geöffnet; ein festes Programm aber gibt es nicht.

Sprühen fürs Lausicker Stadtbild

Philipp Burghardt, der seine Arbeiten mit Demencia („Wahnsinn“) signiert, hofft, in Bad Lausick neu durchstarten zu können. Noch für ein paar Wochen ist er mit der großflächigen Ausgestaltung von Büros eines Unternehmens in Hannover beschäftigt. „Ich hoffe, wir finden jetzt zur Normalität zurück. Ich möchte auch wieder ausstellen, inszeniere meine Bilder gern mit Licht und Musik.“

Wenn der Workshop Kreise zieht, kann er sich vorstellen, dass Ergebnisse auch im Stadtbild sichtbar werden. „Es gibt allerhand Flächen, das würde das passen. Bad Lausick würde das guttun – und den Jugendlichen ebenfalls.“

Von Ekkehard Schulreich