Im Milchparadies Bad Lausick sprudelt wieder Milch aus Automaten

Bad Lausick

Es fließt wieder Milch im Bad Lausicker „ Milchparadies“ von Susann und Udo Schönberg. Nachdem unbekannte Täter Mitte Juni den Milchautomaten aufgebrochen und verwüstet hatten, blieb die Tankstelle unmittelbar an der Bundesstraße 176 am Abzweig Kitzscher mehrere Wochen geschlossen. Die jungen Landwirte saßen plötzlich auf Reparaturkosten von fast 7500 Euro und konnten sich das Geld nicht mal eben aus den Rippen schneiden. Zumal ihre Versicherung nicht für den Schaden aufkam und für zusätzlichen Ärger sorgte. Doch das Schicksal der Schönbergs hat in Heinersdorf und Umgebung eine Welle der Spendenbereitschaft ausgelöst. Freunde, Nachbarn und treue Kunden wie der Brennstoffhändler Gerd Beyerlein und seine Familie sammelten für die Geschwister und halfen ihnen damit über den ersten Kostenschock hinweg.

Von Kathrin Haase