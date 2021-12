Impfen bei Kerzenschein: Lastauer lassen sich in ihrer Dorfkirche boostern

Colditz/Lastau

Ein Dorf nimmt die Spritze quasi selbst in die Hand: Als der Corona-Inzidenzwert in Colditz bei fast 2000 lag und Nachrichten über Impfdurchbrüche die Runde machten, wollten die Lastauer nicht länger aufs Boostern warten. Ronny Kriz von der Kirchgemeinde setzte kurzerhand einen Termin für die dritte Impfung an – nicht in irgendeiner Halle weit ab vom Schuss, sondern im kleinen, aber feinen Gotteshaus direkt im Ort.

Jetzt ging alles ganz fix: Die Arztpraxis Stolz aus dem nahen Geringswalde erklärte sich bereit, als Impfteam nach Lastau zu kommen. Pfarramtsleiter Torsten Merkel vom Kirchspiel Muldental segnete die außergewöhnliche Nutzung von St. Marien ab. Die Kinder, schneller als jede Post, steckten rund 80 Handzettel in die Briefkästen. Familie Lehmann nahm die Rückmeldungen telefonisch entgegen.

Geimpft wurde im Zwei-Minuten-Takt

In nicht einmal 24 Stunden standen 124 Termine zu Buche. 65 Anrufe kamen direkt aus dem Minidorf Lastau, die übrigen aus Colditz, Koltzschen, Erlbach und dem Landkreis Mittelsachsen. Impfen bei Kerzenschein: Die Lastauerinnen Dorit Hofmann und Ina Zacharias halfen an der Pforte beim Einlesen der Chipkarten und Ausfüllen der Formulare. Gespritzt wurde im Zwei-Minuten-Takt im Altarraum – mit Beistand von ganz oben.

Lüfter sorgten für behagliche Wärme. Genau wie die beheizten Kirchenbänke, die als Warte- und Ruhebereich dienten. Weihnachtsmusik beruhigte die Nerven. Pinnwände wahrten die Privatsphäre der Dorfbewohner. Die lobten die Aktion: „Dank der kurzen Wege hätten wir in Hausschuhen kommen können.“ Es habe kaum Wartezeiten gegeben: „In der Zwischenzeit wurde zu Hause nicht mal der Kaffee kalt.“

Lastauer Honig für die Mitwirkenden

Nie befanden sich mehr als 20 Personen in der Kirche. Geimpft wurde mit Moderna und Biontech. Vor dem Verlassen des Kirchenschiffes vervollständigte „Schwester Dagmar“ die Impfhefte. Als kleines Dankeschön erhielten alle Mitwirkenden ein Glas Honig, natürlich aus eigener Produktion, „made in Lastauer Muldenaue“. Unter Einhaltung der 3G-Regel organisiert die Kirchgemeinde am 11. Dezember, 18 Uhr, eine Orgelandacht mit Kantor Timo Hoth.

De kleine Kirche auf dem Friedhof des über 1000-jährigen Dorfes hat eine große Geschichte. Kein Geringerer als Christian Führer predigte dort zwischen 1968 und 1980. Lastau war seine erste Pfarrstelle. Später ging er nach Leipzig, wo er mit seinen Montagsgebeten weltberühmt werden sollte. Sein Andenken wird im 220-Seelendorf weiter bewahrt. Die Lastauer sind stolz darauf, die Ärmel noch selbst hochzukrempeln.

Vorderer Platz beim Impfranking

Genau wie beim jüngsten Boostern mit den vielen Teilnehmern. Laut Initiator Kriz nehme der Ort nun einen der vorderen Plätze im sächsischen Impfranking ein. Das ist durchaus bemerkenswert, da mancher Colditzer das „Bergdorf“ augenzwinkernd bereits dem eher renitenten Erzgebirge zurechnet. Die Lastauer selbst sehen ihre nicht ganz alltägliche Impfaktion auch als Bewerbungsschreiben für den Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

Von Haig Latchinian