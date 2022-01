Impfkritiker besprühen Belgershainer Straßen

Belgershain

Unbekannte sprühten in der Nacht zu Donnerstag an mehreren Stellen in Belgershain Sprüche auf die Straßen, mit denen sie ihre Ablehnung einer Corona-Impfung zum Ausdruck bringen wollten. Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos) verständigte die Polizei und stellte Strafanzeige.

Gesprüht wurde wahrscheinlich mit einer Schablone, denn ein Spruch war an mehreren Stellen zu finden: „Masken Tests und Spritzen schaden Eltern + Kindern“. Andere Botschaften, die mit Kreide aufgetragen wurden, lauteten: „Umarmt euch!“ und „Euer Gehorsam verlängert die Pandemie.“

Ab kurz nach 6 Uhr waren die Sprüche der Reihe nach entdeckt worden. „Sie befanden sich auf dem Asphalt beziehungsweise Pflaster vorm Haupteingang der Grundschule, vor den Kindertagesstätten Schwalbennest, Köhra und Threna wie auch auf der Straße vor dem Sportplatz Threna. Das Rathaus ließen sie aus“, berichtet Hagenow. Bei der Polizei erstattete er Anzeige wegen Sachbeschädigung. „Den Beamten hier vor Ort war nicht bekannt, dass es ähnliche Aktionen in anderen Kommunen gegeben hätte“, sagt er.

„So was sollte unterlassen werden“, kommentiert der Bürgermeister. „Spaziergänge sind okay, aber derartige Sprühaktionen kann ich nicht nachvollziehen. Es kostet die Gemeinde Geld, die Sprüche zu entfernen.“

Von Frank Pfeifer