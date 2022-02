Impfpflicht in der Pflege: Hängepartie ist eine Zumutung

Landkreis Leipzig

Klar ist mal wieder, dass gar nichts klar ist. Zwar hat der Gesetzgeber den Gesundheitsämtern die Zuständigkeit für die Kontrolle der Impfpflicht in der Gesundheitsbranche in die Schuhe geschoben. Doch mit jedem Tag tauchen neue Fragen auf. Wenn die Unsicherheit bei Beschäftigten, Arbeitgebern, Pflegebedürftigen und Patienten nicht noch weiter um sich greifen soll, muss die Politik schnellstens Antworten liefern. Vor allem müssen die Beteiligten bald wissen: Was kommt ab dem 16. März auf sie zu? Mittlerweile scheint sich wenigstens die Erkenntnis durchgesetzt zu haben, dass Ungeimpfte ab diesem Tag nicht automatisch auf der Straße stehen. Wer das behauptet, betreibt Panikmache. Oder weiß es einfach nicht besser.

Durchaus offen ist allerdings, wie der Ermessensspielraum ausgelegt werden soll. Macht hier jedes der 380 Gesundheitsämter in Deutschland sein eigenes Ding? Unter welchen Bedingungen müssten wirklich Jobverbote verhängt werden? Oder gibt es doch noch mildere Mittel, die dem Grundgedanken des Gesetzes entsprechen? Wie auch immer, derzeit wankt so mancher Dienstplan in Kliniken, Heimen und Praxen. Arbeitgeber sind über die Maßen verunsichert, weil ihnen Informationen fehlen. Auch die Aussicht auf aufwendige Einzelfallprüfungen macht die Sache nicht leichter. Wie lange wird es dauern, bis es tatsächlich zu einem möglichen Beschäftigungsverbot kommt? Zwei, vier, sechs oder acht Wochen?

Wie wirken sich gesetzlich vorgeschriebene Kündigungsfristen aus? Was ist, wenn sich Klagen vorm Arbeitsgericht bis zum Jahresende hinziehen? Dann nämlich endet die Imfpflicht wieder. Fragen zuhauf, Antworten sind überfällig.

Von Simone Prenzel