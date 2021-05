In Altenhain wird ein neuer Wanderweg eingeweiht

Trebsen/Altenhain

Bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen sollen die Wurzeln der Altenhainer Kelcheiche. Der Sage nach soll damals der gestohlene Abendmahlskelch unter ihr gefunden worden sein.

Dem heute auf dem ehemaligen Muna-Gelände stehenden Baum, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um einen „Nachkommen“ der Sagen-Eiche handelt, hat Heimatforscher Volker Killisch ein bleibendes Denkmal gesetzt. Dieser nahm die Sage mit auf in seinem Ende 2017 im Engelsdorfer Verlag erschienenen Buch „Altenhainer Sagenschatz“.

Sitzgruppe lädt zum Verweilen ein

Nun soll die Geschichte von der Kelcheiche einer weiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Am Mittwochabend luden die Jagdgenossenschaft und der Heimatverein Altenhain zur Eröffnung des Kelcheichen-Wanderweges an die Kreuzung von Leulitzer Straße und Butterweg ein.

Bei Wildfleischeintopf konnten Trebsens Bürgermeister Stefan Müller, Pfarrerin Birgit Silberbach sowie weitere rund 20 interessierte Altenhainerinnen und Altenhainer auf einer neben einer jungen Eiche platzierten neuen Sitzgruppe Platz nehmen, die Mitglieder der Jagdgenossenschaft wenige Tage zuvor errichtet hatten.

Tafeln mit „Geschichte und Geschichten“

Auf das erste an der Sitzgruppe angebrachte Hinweisschild auf den Wanderweg sollen laut Uwe Killisch, dem Vorstandsvorsitzenden der Jagdgenossenschaft, weitere folgen. Und darüber hinaus zusätzliche Tafeln mit „Geschichte und Geschichten“ über Altenhain und den Hinteren Planitzwald. „Das war erst der erste Schritt, in den nächsten Jahren werden weitere folgen, um den Weg zu komplettieren“, so Killisch.

Die erste Infotafel steht am Kelcheichen-Wanderweg. Quelle: Volker Killisch

Die AG Dorfgeschichte innerhalb des Heimatvereins habe bereits die entsprechenden Informationen zusammengestellt, die nun nach und nach an verschiedenen Punkten entlang des Weges platziert werden sollen. Dieser führt den Wanderer respektive die Wanderin über die Altenhainer Kirche zur Birkenallee und weiter am einstigen Muna-Gelände vorbei.

Infos zur regionalen Fauna

„Dort und vielleicht auch noch an anderer Stelle wollen wir Jäger zudem einige Hinweise auf zu beobachtende Tiere geben“, so Uwe Killisch, demzufolge erste Ideen für das Projekt bereits aus 2017 datieren. „Im vergangenen Jahr hatten wir die Umsetzung fest im Plan, den dann das Virus zunichte gemacht hat“, so der Altenhainer Jagd-Vorsitzende.

Von Roger Dietze