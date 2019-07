Bad Lausick

Hummeln hat hier niemand, aber – Bienen: Drei Völker fanden im weitläufigen grünen Gelände der Evangelischen Schule für Sozialwesen „ Luise Höpfner“ eine Heimat. Jetzt wurde erstmals Honig geschleudert. Doch die süße Ausbeute steht nicht im Mittelpunkt. Die Bienen sind ein Unterrichtsmittel. Vor allem in der Erzieher-Ausbildung orientiert man künftig stärker auf Naturpädagogik. Eine Blumenwiese ist im Wachsen. Hochbeete sollen angelegt werden.

Natur spielt in der Ausbildung größere Rolle

Nicht zurück zur Natur, auf jeden Fall aber näher heran und sogar mitten hinein – darauf setzen Schulleiterin Anke Pludra und ihr Team. „Bewahren der Schöpfung, dafür stehen wir“, sagt sie. Was das Große im Kleinen bedeute, das wolle man in der Ausbildung deutlicher machen. Ab dem neuen Schuljahr werde sich eine Gruppe der Imkerei widmen. Was auf den Beeten im Gelände an der Heinrich-Heine-Straße an Kräutern wachse, finde im Hauswirtschafts-Unterricht Verwendung. „Natur ist ein Lern-Ort für unsere Schüler mit Ausstrahlung auf deren künftige berufliche Praxis“, sagt Pludra. Die Schüler entwickelten Natur-Bildungsangebote und didaktische Materialien und probierten sie mit Schulen und Kindereinrichtungen aus der Region aus. Parallel dazu werde man die naturwissenschaftlichen Schwerpunkte ausbauen.

Projekte mit Kindergärten und Schulen geplant

Bei den ersten Schritten der Imkerei, um die sich bisher vor allem Hausmeister Volker Schulze kümmert, steht der Bad Lausicker Imker Jürgen Kirbach zur Seite. „Er vermittelt uns die Grundlagen. Ab dem nächsten Frühjahr wollen wir weitere Bienenstöcke aufstellen“, sagt Schulze, stolz auf die ersten 13,5 Kilogramm selbst geernteten Honig im Glas. „Im neuen Schuljahr gibt es einen Namens- und Etiketten-Wettbewerb.“ Möglich, dass der bereits intern kursierende Name Luisen-Honig dann zu einem Begriff wird.

„Ich bin mit großer Freude dabei. Ich habe hier ein Team, das Lust hat am Gestalten, das sich gern mit Ideen einbringt“, resümiert Anke Pludra am Ende ihres ersten Jahres als Leiterin der Bildungseinrichtung. Das Natur-Konzept, das man gemeinsam entwickele, sei da nur ein Beispiel. Beispiel auch für zahlreiche Kooperationen mit anderen vor Ort. In den letzten Tagen vor den Sommerferien gestalteten die Erzieher des ersten Ausbildungsjahres um ihren Lehrer Tilman Schön ein Spielprojekt mit Bad Lausicker Grund- und Oberschülern.

Absolventen kommen als Erzieher alle unter

„Alle Erzieher-Absolventen haben eine Arbeitsstelle“, sagt Pludra mit Blick auf die 46 Absolventen. Außerdem beendeten 62 junge Frauen und Männer die Ausbildung zum Sozialassistenten. Die Hälfte von ihnen bleibe an der Schule, um weiter in Richtung Erzieher zu gehen. Für beide Bereiche gibt es je ein halbes hundert Bewerber aus ganz Sachsen und darüber hinaus, die nach dem Sommer in Bad Lausick neu ihre Ausbildung aufnehmen.

Zeugnisübergabe und Abschlussandacht am Freitag werden genutzt, um Sibylle Bauriegel, 26 Jahre Lehrerin im Haus, lange Zeit stellvertretende Schulleiterin, in den Ruhestand zu verabschieden. An ihre Stelle tritt Katharina Keucher-Wünsche.

Von Ekkehard Schulreich