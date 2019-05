Belgershain

Ein Sitz im neuen Belgershainer Gemeinderat bleibt unbesetzt. Der AfD, die auf 16,8 Prozent der Stimmen kam, stehen zwei Mandate zu, doch die Partei hatte mit Mike Schweitzer nur einen Mann auf ihrer Kandidatenliste stehen.

Federn lassen musste die Freie Wählervereinigung, die zwei Sitze verlor. Im Gegenzug konnte die Belgershainer Initiative ihre Mandate auf zwei verdoppeln. Die Linke vertreten die beiden gewohnten Gesichter.

„Das sieht alles vernünftig aus“, meint Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos). „Ich gehe davon aus, dass wir unsere Probleme genauso lösen werden wie in den vergangenen zehn Jahren.“

Sachthemen stehen in Belgershain im Vordergrund

Dass die AfD in den Rat einzieht, war aus seiner Sicht vorauszusehen. „Ich kann mir schlecht vorstellen, dass sie in einer Gemeinde unserer Größenordnung, in der Sachthemen im Vordergrund stehen, großartige parteipolitische Diskussionen entfachen will. Auch die Linke macht bei uns keine Parteipolitik.“

Ergebnisse Belgershain Freie Wählervereinigung Daniela Große 282 Stimmen Guido Mai 206 Stimmen Bernd Weisbrich 549 Stimmen Jens Ulbricht 243 Stimmen Lutz Jünger 493 Stimmen Daniela Pischer 224 Stimmen Lars-Martin Knabe 221 Stimmen Sven Tschiedel 146 Stimmen Die Linke Dr. Roswitha Brunzlaff 568 Stimmen Hans-Henning Geißler 126 Stimmen Belgershainer Initiative Marc Lößner 356 Stimmen Sebastian Voigt 210 Stimmen AfD Mike Schweitzer 875 Stimmen

