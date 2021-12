Borna

Am Bockwitzer See in Borna soll ein Surf-Resorts entstehen. Das Projekt nimmt konkrete Formen an. Der Stadtrat hatte kürzlich dem Verkauf des Areals an den ehemaligen Tagebaurestloch zugestimmt. Zugleich gibt es Kritik an den Plänen der Stoke GmbH aus Leipzig. Dieses Start-up steht hinter den Plänen. Der vorläufige Kostenrahmen für das Surf-Resort mit Chalets, Multifunktionshalle und Restaurant beläuft sich auf etwa 28 Millionen Euro. Naturschützer kritisieren das Projekt. Die LVZ sprach mit den Machern. Stoke-Geschäftsführer Mike Berus, Michael Neumann, fürs Marketing des Unternehmens zuständig sowie Martin Schlimpert, verantwortlich für den Eventbereich standen Rede und Antwort.

Wie steht es um das Projekt?

Mike Berus: Wir sind jetzt an dem Punkt, dass der Stadtrat dem Verkauf des Grundstücks zugestimmt hat. Aktuell wird der Kaufvertrag ausgearbeitet, der wahrscheinlich Ende des Jahres unterzeichnet werden kann.

Wie viel Geld veranschlagen Sie für das Projekt?

Berus: Insgesamt planen wir mit rund 28 Millionen Euro. Die Gesamtkosten lassen sich erst am Ende des anstehenden Planungsverfahrens exakt beziffern.

Tiere werden eine Vegetationsperiode lang beobachtet

Haben Sie das Geld für das anstehende Bauleitplanverfahren bereits zusammen?

Berus: Ja.Michael Neumann: Im Verfahren werden auf Grundlage unseres städtebaulichen Entwurfs, also eines Flächennutzungsplans, viele Fragen zur Machbarkeit des Projekts geklärt. Neben rein baulichen Aspekten, etwa zum Untergrund, spielen hier auch Verkehr, Emissionsentwicklung und Umweltverträglichkeit eine große Rolle. Dazu werden das Areal und direkt benachbarte Gebiete zum Beispiel eine ganze Vegetationsperiode lang wissenschaftlich begutachtet, um festzustellen, welche Tiere dort leben und welche Auswirkungen unser Vorhaben auf diese Arten hat. Für die Fläche existiert bereits ein alter Bebauungsplan, den wir vorhabenbezogen weiterentwickeln. Die Gutachten, die für diesen Bebauungsplan erstellt wurden, können wir in Teilen als Ausgangspunkt für Folgegutachten nutzen. Im Lauf des Verfahrens können unter Umständen auch Änderungen am städtebaulichen Entwurf erforderlich werden. Welchen konkreten Einfluss das auf das Gesamtkonzept hätte, darüber lässt sich aber nur spekulieren. Unser Ziel ist es, mit dem bestehenden Konzept auf der Entwicklungsfläche am Bockwitzer See Baurecht zu schaffen.

Noch mal zum Thema Finanzen: Wo soll das viele Geld herkommen?

Berus: Wie jedes Start-Up haben wir für unsere Idee zunächst ein tragfähiges Geschäftsmodell entwickelt und sind damit auf Investorensuche gegangen, die in unserem Fall erfolgreich verlaufen ist. Sobald Baurecht für das Projekt geschaffen ist, stehen ausreichend Investoren bereit, um den Bau des Resorts zu finanzieren.

Für das Gebiet am Bockwitzer See gab es ja einen zweiten Bewerber – das Gut Bockwitz mit Plänen für einen naturnahen Campingplatz. Warum lässt sich das nicht mit Ihrem Projekt verbinden?

Berus: Es gab zu diesem Thema mehrere Sitzungen, und wir haben uns auch mit Vertretern des Gutes Bockwitz getroffen. Beide Projekte sprechen unterschiedliche Zielgruppen an und basieren auf unterschiedlichen Geschäftsmodellen. In den aktuellen Planungsstand unseres Projekts, das es wesentlich länger gibt als die Idee zum Gut Bockwitz, haben wir viel Zeit und entsprechend Geld investiert. Für eine Verschmelzung beider Projekte hätte wir mit den Vorplanungen von vorn beginnen müssen. Beide Projektideen hätten sich also nicht miteinander vereinbaren lassen. Diese Einschätzung teilen auch die Initiatoren von Gut Bockwitz.Neumann: Unser Surf-Resort ist ein touristisches Leuchtturmprojekt, das so umweltverträglich, nachhaltig und naturnah wie möglich sein soll. Bei Gut Bockwitz war von 200 Stellplätzen die Rede. Pro Stellplatz kommen schnell bis zu drei Leute zusammen. Das hätte bis zu 600 Leute auf dem Areal bedeutet, für die es aber kein Angebot an Freizeitaktivitäten gegeben hätte. Die hätten die Umgebung in Beschlag genommen. Bei uns ist das anders. Wir schaffen ein breites Aktivitätsangebot, das Besucher an die Fläche bindet. Dafür kaufen die Leute vorab ein Ticket und kommen dann zu uns, um unser Angebot zu nutzen. Außerdem sind auch in unserem Konzept 100 kleine Parzellen für Zelte und 35 unversiegelte Stellplätze für Wohnmobile vorgesehen.

So könnte der Surfpark am Bockwitzer See aussehen. Quelle: Surfpark GmbH

Informationsveranstaltungen geplant

Haben Sie mit so viel Gegenwind gerechnet?

Neumann: Im Prinzip schon. Bei Projekten dieser Größenordnung ist das die Regel. Wir schätzen kritische Meinungen und nehmen die Sorgen der Bürger sehr ernst. Deshalb planen wir eine Reihe von Informationsveranstaltungen.

Kritiker des Surfparkprojekts am Stadtkulturhaus vor einer Sitzung des Stadtrates. Quelle: Jens Paul Taubert

Wie ökologisch, wie nachhaltig ist Ihr Projekt?

Wir setzen auf naturnahen Sport- und Erholungstourismus und wollen mit dem Resort klimaneutral werden. Unser Energiebedarf wird aus Ökostrom gedeckt, der zum größten Teil lokal produziert wird. Die CO2-Bilanz wird am Ende ausgeglichen sein.

Es heißt, am Bockwitzer See gebe es viele Tierarten, die geschützt werden müssen. Wie gehen Sie damit um?

Berus: Wir nehmen das Thema sehr ernst und haben uns tiefgründig damit auseinandergesetzt. Wir kennen das lokale Artenvorkommen und Brutplätze aus Karten und Gutachten. Das Areal, auf dem das Resort entstehen soll, ist aber keineswegs ein Naturschutzgebiet und grenzt auch nicht direkt an das Naturschutzgebiet am See. Unsere Fläche ist elf Hektar groß, das gesamte Naturschutzgebiet hat eine Größe von 820 Hektar. Dazwischen gibt es eine Pufferzone, die landwirtschaftlich genutzt wird und eine Waldmehrung. Unsere Fläche ist ausdrücklich als Areal für Erholung und Tourismus ausgewiesen. Und wie gesagt: Das Gebiet wird im Rahmen des Planungsverfahrens eine ganze Vegetationsperiode lang beobachtet und untersucht.

Warum muss es unbedingt der Bockwitzer See sein?

Berus: Uns geht es um naturnahen Sport- und Erholungstourismus. Damit sprechen wir eine spezielle Zielgruppe an. Im urbanen Raum lässt sich so ein Projekt nicht umsetzen, denn das möchte unsere Zielgruppe nicht. Die Fläche am Bockwitzer See hat sehr viele Vorteile. Wir haben von der A72 ab eine Verkehrsführung ohne Ortsdurchfahrt und können den Verkehr hervorragend steuern. Es gibt auch eine zeitliche Komponente: Der Markt für Surfparks entsteht jetzt und nicht erst in zehn Jahren. Entsprechend war auch der Erschließungsgrad und die Verfügbarkeit der Fläche ein entscheidendes Kriterium für uns. Neumann: Für die Fläche existiert schon einen Bebauungsplan. Wir wollen mit unserem Projekt unter der Versieglungsfläche bleiben, die mit dem derzeitigen Bebauungsplan möglich wäre. Dazu werden zum Beispiel Dächer begrünt, Wege und Plätze auf dem Gelände werden nicht zubetoniert. Martin Schlimpert: Wir wollten ursprünglich auch einen Skatepark errichten, der mittlerweile aber gestrichen ist. Grund dafür sind nachvollziehbare Einwände von Umweltinitiativen, die zu viel Lärm befürchten. Stattdessen entsteht dort jetzt eine Parkanlage.

Alternativen geprüft

Haben Sie Alternativen zum Bockwitzer See geprüft?

Berus: Natürlich. In und um Leipzig, im Norden wie im Süden, etwa in Delitzsch und in Markranstädt. Im Regionalplan Westsachsen ist ja festgehalten, welche Flächen für Erholung und Tourismus genutzt werden können. Und dazu gehört ein Teil des Areals am Bockwitzer See.

Wann könnte der Surfpark fertig sein?

Berus: Das Bauleitplanverfahren dürfte zwischen zwölf und 18 Monate dauern. Dann erst wissen wir, ob wir weitermachen dürfen. Für die reine Bauzeit rechne ich mit anderthalb bis zwei Jahren. Wir gehen also von 2024/25 aus.

So könnte der Surfpark Bockwitzer See aussehen. Quelle: Surfpark GmbH

Die allermeisten Bornaer sind keine Surfer. Was haben die dennoch von einem Surfpark vor ihrer Haustür?

Berus: Der Surfpark wird nicht eingezäunt. Bereiche wie das Restaurant mit Biergarten sind ohne weiteres öffentlich zugänglich. Darüber hinaus bietet das Resort kulturelle und sportliche Freizeitangebote für jedermann, etwa Konzerte und Ausstellungen in der Multifunktionshalle. Unser Angebot richtet sich also auch an alle Bürger der Region, das Wellenreiten eingeschlossen. Außerdem schaffen wir ganzjährig Arbeitsplätze, da nur der Wellenpool saisonal betrieben wird. Das Bornaer Gewerbe und die Hotellerie werden ebenfalls davon profitieren.

Von Nikos Natsidis