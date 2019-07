Borna

Ende letzten Monats waren im Landkreis Leipzig 1548 Asylbewerber aktenkundig. Das waren fünf weniger als im Monat zuvor. Damit hat sich die Zahl der Asylbewerber auf etwas mehr als 1500 eingepegelt, wie aus der aktuellen Statistik des Ausländeramtes hervorgeht.

15 neue Flüchtlinge im Landkreis

Im Juni trafen 15 neue Flüchtlinge in den Einrichtungen im Landkreis ein. Zugleich gab es fünf freiwillige Ausreisen. Zudem wurde ein Asylbewerber abgeschoben. Mit 837 Asylbewerbern waren 54 Prozent aller Flüchtlinge im Landkreis dezentral, also in Wohnungen untergebracht. Das entspricht der Direktive, die im Landkreis bereits seit einigen Jahren gilt, nach der mehr als die Hälfte aller Asylbewerber nicht in zentralen Einrichtungen, also Wohnheimen, untergebracht werden sollen. Dort lebten Ende Juni 711 Flüchtlinge – 84 weniger als zu Jahresbeginn.

425 Asylbewerber in Borna

425 Asylbewerber leben in Borna. Damit ist die Kreisstadt die Kommune mit dem höchsten Anteil an Asylbewerbern. In Grimma leben 320, in Markranstädt 179, In Brandis 102 und in Wurzen 90. In Bennewitz, Belgershain, Otterwisch, Pegau und Trebsen gibt es überhaupt keine Asylbewerber.

94 Venezolaner im Landkreis

Die – relativ – meisten Asylbewerber im Landkreis Leipzig kommen aus Afghanistan (262), dem Irak (146), Pakistan (135), der Russischen Föderation (127) und Georgien (107). Dass mittlerweile auch 94 Venezolaner im Landkreis leben, ist eine Folge des Machtkampfs zwischen Staatspräsident Nicolas Maduro und dem Präsidenten der Nationalversammlung, Juan Guaidó. Im Landkreis Leipzig leben gegenwärtig Asylbewerber aus insgesamt 41 Ländern.

Von Nikos Natsidis