Colditz/Lastau

Angehenden Brautpaaren steht in Colditz künftig eine weitere Örtlichkeit zum beiderseitigen Austausch des Ja-Wortes zur Verfügung: Der Stadtrat der Schlosskommune widmete auf seiner jüngsten Zusammenkunft das Arbeitszimmer und den Pavillon im Parkgelände des Lastauer Parkhotels Muldental zu einer Außenstelle des Colditzer Standesamtes.

„Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder diesbezügliche Anfragen aus der Bürgerschaft erhalten und jetzt endlich dieses neue Angebot etablieren können“, berichtet die Colditzer Standesbeamtin Katja Meyer. Das Besondere an Lastau sei, dass dort künftig nicht nur Trauungen im Innenbereich des Parkhotels, sondern zudem in einem im Garten befindlichen Pavillon möglich seien.

Trauungen im Grünen

„Mit dem Parkhotel können wir nun erstmals in der warmen Jahreszeit auch Trauungen im Freien veranstalten“, so Meyer. Einen Wermutstropfen habe die Sache allerdings. Zwar seien Trauungen in Lastau grundsätzlich ab sofort möglich, freie Termine allerdings gebe es erst ab Oktober. „Der Grund dafür liegt in einem Corona-Rückstau bei den Trauungen, den derzeit alle Standesämter abbauen müssen“, so die Colditzer Standesbeamtin. Brautpaare mit einem bereits gebuchten Termin hätten aber die Möglichkeit, auf das Lastauer Parkhotel auszuweichen.

Neben diesem können Eheschließungen in Colditz zudem im Tonnengewölbe und der Hofstube des Schlosses, im Roten Salon des Podelwitzer Wasserschlosses sowie im ehemaligen Museum in der Tiergartenstraße vollzogen werden. Bei letzter Räumlichkeit handelt es sich um ein Ausweichquartier, das mit dem für die erste Aprilwoche geplanten Umzug der Verwaltung in das grundhaft sanierte Rathaus Geschichte sein wird. „Auch hier besteht für Brautpaare mit einem Termin ab dem 1. Mai die Möglichkeit zum Umswitchen“, informiert Meyer.

Alternativ steht im Lastauer Parkhotel auch ein Trauzimmer im Innenbereich zur Verfügung. Quelle: Parkhotel

Zufriedene Traupaare im Ausweichquartier

Bezüglich des Ausweichquartiers im ehemaligen Museum hatte FDP-Stadtrat Manfred Heinz im Rahmen der jüngsten Stadtratssitzung den wenig einladend wirkenden Zustand des Gebäudes moniert. Hauptamtsleiter Benjamin Loeper informierte daraufhin, dass die Stadt für die Zeit der Rathaussanierung verpflichtet gewesen sei, einen kostenfreien Ort für Trauungen anzubieten, und beim ehemaligen Museum handele es sich um ein leerstehendes Objekt in kommunalem Besitz.

Auch Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) räumte in diesem Zusammenhang zwar grundsätzlich ein, dass das Gebäude von außen in der Tat nicht einladend wirke. Er wies jedoch darauf hin, dass alle bislang dort getrauten Traupaare mit der Inneneinrichtung zufrieden gewesen wären.

Von Roger Dietze