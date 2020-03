In Corona-Zeiten: Naunhofer gründen Hilfszentrale

Naunhof

Die Naunhofer machen es vor, wie die Quadratur des Kreises in Corona-Zeiten funktionieren könnte: Abstand wahren, ja, und dennoch enger zusammenzurücken. Die designierte parteilose Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad hatte die Idee. Ein Aufruf der Stadtverwaltung brachte die Kunde unters Volk. Engagierte Leute erfüllen das Anliegen mit Leben: Seit einigen Tagen ist die Freiwilligenzentrale am Start.

Einkaufen gehen, Hund ausführen, Rezepte einlösen – Veikko Möckel, Thomas Uhlenbrock, Andreas Fröhlich, Katja Sultzer und Denise Richter sitzen im Bürgersaal. Sie sind die ehrenamtlichen Dispatcher. Bei ihnen gehen von 8 bis 18 Uhr Anrufe und Mails ein. Sie bringen Hilfebedürftige und Hilfsbereite zusammen. „Uns liegen sämtliche Adressen von rund 30 Freiwilligen vor. So können wir die Aufträge möglichst wohnortnah vermitteln.“

Stadt unterstützt die Initiative

Das Experiment funktioniert. Auch weil die Stadt die Zentrale nach Kräften unterstützt. Bedienstete Anja Gaitzsch hält ständig Kontakt zu den Helfern: „Wir sind sehr glücklich, dass unserem Aufruf so viele Naunhofer gefolgt sind. Aus eigener Kraft könnten wir als Verwaltung so ein Projekt niemals stemmen.“ Vom Telefon übers Internet bis zum Drucker stellt das Rathaus das nötige Equipment zur Verfügung.

Andreas Fröhlich gehört zu jenen hilfsbereiten Naunhofern, die während der Corona-Krise das Leben am Laufen halten. Quelle: Thomas Kube

Die angehende Ortschefin Conrad stattet alle Helfer mit offiziellen Schreiben aus. Somit können sich die Freiwilligen trotz Ausgangsbeschränkungen jederzeit legitimieren – vor der Polizei aber auch bei den Hilfsbedürftigen selbst. „Transparenz ist uns sehr wichtig. Jeder, der Unterstützung wünscht, bekommt von uns Bescheid, wer genau den Auftrag ausführt“, sagt Andreas Fröhlich. So verhindere man, dass unliebsame Trittbrettfahrer aufspringen.

Freiwillige stellen sich breit auf

Die Dispatcher arbeiten in Schichten. So stellen sie sicher, dass die Zentrale rund um die Uhr besetzt ist. Nach 18 Uhr, an Wochenenden und an Feiertagen sei man in Bereitschaft. Man versuche, sich möglichst breit zu vernetzen, sagen die Fünf. So stünden sie auch in Kontakt mit der Diakonie und der örtlichen Kirchgemeinde. Pfarrer Norbert George lobt die Initiative und verspricht, für deren Angebot zu werben.

„Aus der Praxis wissen wir, dass es nicht jedem leicht fällt, Hilfe auch wirklich in Anspruch zu nehmen“, sagt der Pfarrer. Daher bitte er die Naunhofer, die Augen offen zu halten und in der Nachbarschaft zu schauen, wer Unterstützung brauche. Ihr Angebot richte sich gerade auch an ältere Menschen, die aus Angst vor Ansteckung den Weg in den Supermarkt scheuten, betonen die Freiwilligen.

Abstand wahren bleibt oberstes Gebot

Cornelia Killisch von der Diakonie Leipziger Land begrüßt die Aktion in Naunhof ausdrücklich: „Unabhängig von Corona hat die Diakonie in Grimma bereits seit 2007 eine eigene Freiwilligenzentrale, in der wir Ehrenamtliche vermitteln.“ Entstanden seien daraus solche Projekte wie etwa Familien-Paten oder Besuchs- und Begleitdienst. Darüber hinaus befinde man sich im Austausch mit Partnern – seit wenigen Tagen auch mit Naunhof.

8700 Einwohner hat Naunhof. Entsprechend gut zu tun hätten die Freiwilligen, die im richtigen Leben Rechtsanwalt, Angestellte oder Gastwirt sind. Sie helfen gern – auch zusätzlich zur eigentlichen Arbeit. Die Dispatcher weisen darauf hin, dass Interessierte nicht persönlich im Bürgersaal vorstellig werden sollten, sondern sich wirklich nur per Telefon und Mail melden. „Bitte helft mit, Abstand zu wahren. Das bleibt in Zeiten von Corona oberstes Gebot.“

Corona-Freiwilligenzentrale Naunhof: Telefon 034293/55152 und Mail: helfer@naunhof.eu. Auch wer helfen möchte, kann sich melden.

Von Haig Latchinian