Schwere Geburt: Grimma ist um eine Tankstelle reicher

Grimma

Grimma ist seit Montag um eine Tankstelle reicher. Die Jet Tankstellen Deutschland GmbH eröffnete in der Muldestadt die mittlerweile 674. Station ihres Netzes – eine durchaus schwere Geburt. Das Unternehmen musste Widersprüche gegen den Bau zwischen den Kreisverkehren in der Wurzener Straße überstehen und eine Bauverzögerung hinnehmen. Seit Montag können nun Kraftfahrer die sechs Zapfsäulen auf dem 2160 Quadratmeter großen Areal anrollen. Die Tankstelle mit Bistro und Shop öffnet täglich von 6 bis 22 Uhr.

Betreiber hat noch zwei weitere Tankstellen

„Die Aufregung und Arbeit in den letzten Wochen haben sich definitiv gelohnt. Jetzt bin ich einfach nur stolz, gemeinsam mit meinem Team diese hochmoderne Jet-Tankstelle zu eröffnen“, so Tankstellenunternehmer Karsten Hennig, der auch noch die Zapfstellen im Pösna-Park in Großpösna und Leipzig-Kleinzschocher betreibt. Zum Start hat er für seinen neuen Standort ein Team aus vier festen Mitarbeitern und einer Aushilfe zusammengestellt. „Wir wollen in erster Linie eine Tankstelle für Grimma und seine Einwohner sein“, so Hennig.

Tankstelle in verkehrsgünstiger Lage

„Das Tankstellen-Grundstück in Grimma befindet sich in einer verkehrsgünstigen Lage mit einem interessanten Einzugsgebiet“, begründet Jet-Pressereferent Niels Wick, warum sich sein Unternehmen für den Bau in Grimma entschieden hat. Die neue Tankstelle liegt nicht nur direkt an der Bundesstraße 107, sondern auch nah an der Autobahnzufahrt. Neben den drei Aral-Stationen und der markenfreien DT ist Jet jetzt die fünfte Tankstelle in der Stadt. Auf der A-14-Raststätte Grimma können Kraftfahrer bei Shell den Tank befüllen.

Zur Bausumme schweigt sich Jet aus

Zur Investitionssumme mochte der Jet-Sprecher keine Angaben machen. Das Unternehmen spricht von einer Station der neuesten Generation, der Preismast ist nicht zu übersehen. Neben Markenkraftstoff kann direkt an der Zapfsäule AdBlue getankt werden. Alle Dieselzapfpunkte haben den Angaben zufolge eine zuschaltbare Hochleistungspumpe. Der Shop misst 84 Quadratmeter und umfasst ein Sortiment von rund 1500 Artikel – von gekühlten Getränken über Autozubehör bis zu Last-Minute-Geschenken. Kaffeespezialitäten, mehrmals täglich frisch zubereiteten Backwaren und warme Snacks warten auf die Auto- und Lasterfahrer.

Tankstellenunternehmer Karsten Hennig (re.) begrüßte zur Eröffnung der neuen Jet-Tankstelle in Grimma auch Jet-Bezirksleiter Jens Thürigen Quelle: Thomas Kube

Wie berichtet, hatte zur vom Landratsamt erteilten Baugenehmigung einerseits die Stadt Grimma und andererseits ein Anwohner Widerspruch eingelegt. Der Kommune war vor allem die Verkehrslage ein Dorn im Auge. Die Landesdirektion wies die Widersprüche aber zurück, Klage wurde daraufhin nicht erhoben. Am 30. September vorigen Jahres begannen schließlich die Bauarbeiten, wurden kurz darauf aber wieder gestoppt. „Die Probleme bei der Planung der Zufahrten konnten aber schnell gelöst werden“, so Jet-Sprecher Wick. Die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden sei sehr konstruktiv gewesen.

Bezirksleiter kommt zur Eröffnung

Zur Eröffnung schaute auch Jet-Bezirksleiter Jens Thürigen vorbei. Aufgrund der Corona-Situation wurde auf ein feierliches Zeremoniell verzichtet.

Der Grimmaer Herbert Wollmann war am Montag einer der ersten Kunden. Der 70-jährige Rentner freut sich über die neue Tankmöglichkeit im Norden der Stadt. „Das erspart mir den Weg zur bisher preiswertesten Tankstelle in Grimma. Allerdings nur, wenn die Preise gegenüber den anderen Tankstellen so günstig bleiben wie heute zur Eröffnung.“

Von Frank Prenzel