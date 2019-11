In Grimma proben die Narren einen Angriff der Veganer

Grimma

Zum Faschingsauftakt in Grimma sind „Superhelden“ in die Stadt eingefallen und wagten den „ Angriff der Veganer“. So jedenfalls lautet das Motto beim Muldental Faschingsclub (MFC), das er am Montag im Zuge der Rathauserstürmung auf dem Markt der Altstadt öffentlich machten.

Provokante Thesen über Grimma

Der Tradition folgend ließen die schwarz-weiß gescheckten Narren wieder mit ihren elf Thesen aufhorchen. Kostprobe: „In Grimma steht bald die fünfte Tankstelle. Damit hat die Stadt mehr davon als Ladesäulen und ist bestens auf die Energiewende vorbereitet.“ Oder: „Farbfächer auf Kreisverkehr, ja und: Ist Grimma nun bunt oder kleinkariert.“ Und: „ Hochwasserschutz ist fertig - da kann das Fußballstadion ja wieder an seinen ursprünglichen Platz verlegt werden.“

Von Frank Schmidt